谷經濟政策加力 須多吸納市場意見

理論和實際往往存在偏差，而偏離實際的理論，是不可能指導出正確結果的。

新冠疫情爆發以來，中國政府已經推出了多輪刺激經濟政策，努力支持經濟恢復，但是刺激的效果始終未能達到理想的水平，總是處於反彈一陣然後回落的怪圈裏，未能達到僅靠經濟內生力量就足以支撑經濟復甦的程度。

上周五（16日）的國務院常務會議，研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施，會議指出「針對經濟形勢的變化，必須採取更加有力的措施，增強發展動能，優化經濟結構，推動經濟持續回升向好。」說明政府已經意識到過去的刺激經濟政策，在力度上或不足以「推動經濟持續向好」，因此要「採取更加有力的措施」。

政策力度不足 未擊中市場痛點

從市場的角度觀察，政府刺激政策的刺激力度不夠強，是經濟未能持續向好的一方面因素；另一方面因素則是，推出的部分刺激政策偏離市場痛點，或者在痛點的外圍打轉，沒有直擊痛點、做到對症下藥，因此藥效不高或者浪費，造成了事倍功半的困難。

例如，政府前期刺激經濟的幾條傳統路徑，就存在一定程度沒有回應市場關切的問題。

投資基建是政府過往刺激經濟的法寶，但在現階段對市場的影響有限，主要是在市場看來，投資基建本身的影響面很窄，主要影響集中在投資項目的上下游，對大部分行業都沒多大影響，市場主體並沒有感受到多少投資基建對經濟的帶動作用；而且，現在能產生足夠投資回報的好項目愈來愈難找，地方政府又沒錢擴大投資，導致政府對基建投資的乘數效應不高，並沒有產生令市場主體增強信心的效果。

風險收益不相稱 降準降息難收效

放鬆銀根在過去是一個較為有效的刺激經濟手段，到目前為止，央行已經幾次降息和降準，不過卻未能如過去般激發社會需求，市場主體對降準降息的反應較為冷淡。主要是在市場主體看來，經濟前景不確定，自身財務狀況惡化，資產市場跌跌不休，不管是借錢投資還是消費，都是風險遠高於收益的行為；畢竟負債是要還的，銀行降準降息，只解決了貸款門檻和成本降低的問題，並沒有解決投資虧本或消費後缺乏後續還款來源的問題，所以市場主體出於對經濟前景不確定的擔憂，以及個人風險的考慮，反而很多人寧願選擇提前還貸降低風險，而不是如同政策希望般，利用貸款成本下降和門檻降低的機會增加貸款，令政策的刺激作用大大減弱。

給企業減稅降費是政府投入大量資源的一個方向，不過帶來的刺激經濟效果也相當有限，主要是在市場看來，市場主體面臨的最大問題是沒有需求、缺少生意，而不是要降低成本。減低成本對企業當然也很重要，但是再重要也沒有生意重要，沒有生意單靠減成本，企業是無法生存的；靠吃老本和政府減稅降費的最大作用，就是讓企業苟延殘喘地熬着，希望熬到生意回來的時候，可是如果經濟一直是弱復甦、需求始終不振，那不管怎麼減成本，企業最後還是很難生存，與不減成本相比，無非是早死晚死的分別，沒有本質區別。

政府多次呼籲支持民間投資，以及增加社會需求，社會的回應並不積極，主要是在市場看來，資產市場疲軟、經濟低迷，不管是買證券還是買房地產，都是易跌難升、易賠難賺；而投資項目或企業，由於經濟不好，也是輸錢機會大、賺錢機會小，風險與回報不匹配，既然做多錯多，不如少做少錯、躺平拉倒，起碼不會輸錢。

慎防2個「死亡螺旋」 持續擴大

而且在市場眼裏，目前中國經濟中還存在兩個「死亡螺旋」，不趕快解決的話，可能還會不斷將健康企業捲入，讓問題愈來愈大，如果看不清政府解決問題的決心和路徑，也很難對經濟前景產生穩固信心。其一是已經成為老大難的房地產問題，目前政府對房地產的政策，重在保交樓、支持居民剛需和改善性住房，沒有十分關注困難房企引發資金鏈斷裂的衍生後果。

實際上，房地產資金鏈斷裂帶來的衍生危害十分嚴重，地方政府已經因為賣地受阻被捲入，直接與之交易的上下游企業、投資者自然也是受害者，因為很多困難房企已經沒有能力支付各類欠款；更麻煩的是，隨着困難內房上下游企業的應收貨款愈滾愈大、欠款時間愈來愈長，一些原本健康的企業，也會被拖入資金鏈斷裂的漩渦，並通過無法支付欠款的鏈條，將更多企業和投資者捲進來。

其二是賣地受阻引發的部分地方政府財困，地方政府財困波及企業的原理，與困難房企拖累上下游企業類似，都是通過無法支付欠款，造成交易對手的財務困難，但是影響更大，因為地方債的天量規模，一旦爆雷，除了相關企業受影響，金融系統也將面臨嚴重衝擊。

客觀而言，市場的關切都有其邏輯支撑，並非空穴來風、杞人憂天，不正面解決市場的關切，僅僅從理論上要求其有信心，是無法達到目的；要想刺激政策得到市場積極回應，就必須更多考慮市場關切、吸納市場意見，直面痛點問題的解決。

對症3大問題 助市場主體受益

如果以市場影響力大小來選擇，房地產需求不振、部分地方政府財政困難、社會需求不足，是牽連廣泛的3個問題，如果能全部或部分解決，相信對扭轉市場主體的前景預期、恢復市場信心有較大幫助。

在市場看來，房地產困境的核心是供應過剩，市場從過去的投資與居住並重，變為居住為主，需求萎縮、供過於求。要想重建市場信心，就要解決房地產供應過剩部分，讓供求恢復平衡，不盡快解決這個問題，房地產市場就難以恢復正常；而解決房地產過剩最立竿見影的辦法，就是大規模將過剩部分轉為保障房。可以由政府統一安排，或者由房地產公司自行安排，經政府批准後，給予長期政策性貸款，一舉解決過剩，打通堵塞的現金流動，清理債務鏈條，讓市場恢復流動性。

部分地方政府財困牽連廣泛，需要中央協助地方政府，化解債務槓桿過高的問題，恢復其流動性，避免由地方政府財困引發新的資金鏈斷裂風險。

至於社會需求不足的問題，既與缺乏資金有關，也與家庭資產縮水、信心不足有關，最快速有效的辦法，就是大規模發放消費券，限期消費，直接刺激需求。

市場主體是在市場中打拼、最重風險回報的一個群體，他們不怕冒風險，但必須給他們與風險相稱的回報，如果回報不佳或風險與回報不相稱，市場主體的積極性是很難被激發的。因此，政府在推出刺激經濟政策時，如果可以更多地考慮市場主體的利益，就更容易獲得市場的積極回應。

▲ 內地房地產資金鏈斷裂帶來的衍生危害十分嚴重，地方政府已因賣地受阻被捲入，若不盡快解決，可能還會不斷將健康企業捲入。（中通社資料圖片）