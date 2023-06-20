4方面健全供電體系 保障民生福祉

國家主席習近平在第14屆全國人大一次會議江蘇代表團審議時強調：「基層治理和民生保障事關人民群眾切身利益，是促進共同富裕、打造高品質生活的基礎性工程。」然而，作為基礎必需品的供電，本港的電費卻屢破新高，中華電力有限公司和香港電燈有限公司繼今年元旦開始，分別增加19.8%和45.6%電費後，港燈在4月的燃料調整費曾一度突破90仙的界綫，中電的燃料調整費亦加至63.5仙，與去年1月比較，升幅分別達2.3倍和64.5%，令市民生活和營商成本壓力大增，不禁讓人質疑，此現狀與特區政府「提供可靠、清潔、價格合理的電力」的供電目標是否一致。

因此，當局必須趁今年與兩電就《管制計劃協議》（下稱《協議》）作中期檢討的機會，以開放務實的態度，審視協議可改進的地方，緩解高電費造成的壓力，增進民生福祉和降低營商成本。就此，本人於上周三（14日）立法會辯論此議題時，提出了4項建議。

研設跨境聯網系統 助達碳中和

1、引入競爭機制，開放電力市場

香港的電力供應體系雖然不採用專營權方式，但電力市場一直存在自然壟斷的情況。早在2015年競爭事務委員會回應當年的環境局《電力市場未來發展公眾諮詢》時，就已經針對這個情況提出建議，包括僅延長《協議》5年至2023年，而非15年至2033年，以及設立獨立諮詢機構，為香港電力市場引入競爭。

雖然當局之前曾引用海外經驗，提及開放電網不一定會減低電價和確保供電穩定，但海外經驗不一定適用於擁有一國兩制制度優勢的香港。因此，當局應重新檢視競委會的意見，探討未來電力市場的營運和規管方式，逐步開放電力市場。

此外，如當局在本月7日回應立法會議員的口頭質詢時強調：「現階段的重點是推動加強區域合作，以穩定電價及確保能源供應穩定安全」，而增加從內地輸入零碳電力（即核電及再生能源組合）的比例，無疑是區域合作的重要一環；但值得注意的是，港燈與內地沒有任何聯網，而中電預期在2025年完成的發展計劃，則可增加其跨境聯網系統的輸電容量，所以筆者建議，當局未來在運用公帑，興建將軍澳132區電力設施時，在供電比例上要求港燈加大從該設施接收的電量，冀望能有助降低兩電（尤其是港燈）向市民收取的電費。

檢討准許利潤 促兩電擴能源組合

同時，也希望當局與兩電就建設新的跨境聯網系統，進行可行性研究，並與內地相關部門磋商，以識別更多零碳電力的供應來源，精準達致碳中和，明確輸電成本，以及提供適切支援。

2、檢討准許利潤，平抑電費開支

在現行的8%准許利潤，以及實報實銷的每月調整燃料費機制下，兩電獲許把經營成本和燃料價格波動風險轉嫁予用戶，導致近年來電費不斷上升；雖然兩電有一些鼓勵環保節能和回饋弱勢群體的措施，卻未見力盡其企業社會責任，與市民和工商界共度時艱。

就一句尊重合約精神，就盡職了嗎？經過多方努力，當局表示，對是次中期檢討持開放態度，並沒有為檢討範圍劃下界綫，包括降低准許利潤。正因為尊重合約精神，修訂《協議》固然需要政府與兩電雙方同意後才能實行，但筆者屢次促請兩電積極履行其企業社會責任，同樣以開放務實的態度，面對今次的中期檢討。

筆者認為，政府可從革新准許利潤和燃料調整費機制兩方面着手。一方面在不影響電力供應的可靠性和安全性之前提下，致力降低准許利潤上限，明晰兩電在發展再生能源時所需的固定資產投資，以及審視此投資增長與電價計算公式之間的關係，並研究改進電價計算公式，以達致鼓勵兩電加大對再生能源投資或另類能源接收，同時又能避免所有成本由用戶承擔；另一方面，兩電應在能源危機期間，肩負其企業社會責任，分擔部分能源價格風險，而非把全部風險轉移給用戶。

設購電公司統一供應 電價均一

總括而言，當局在審視兩電的「5年發展計劃」時，應督促兩電擴大能源組合，尤其是目前只有以燃煤及天然氣作為發電燃料的港燈，以減低因國際燃料供應緊張造成燃料成本大幅波動的風險。

至於港燈與中電用戶因所在地不同，而造成電價不一的問題（自6月1日起，港燈和中電的淨電費相差46.3港仙，港燈淨電費較中電高約30.1%），其實並非難以解決。中長期而言，筆者認為特區政府可考慮成立一家購電公司，與兩電及開放市場後的其他供電方簽訂購電協議（offtake agreement），由購電公司購電後，再集中供應予全港用戶，以達致電價均一。

筆者所想的「購電」模式，雖然形式上以買賣操作，但實際上並不涉及複雜的電網、發電、輸配電等資產和設施之擁有權和運營權轉移，只要在合同和帳目安排上，在各方的資產負債表內反映其角色即可。相信在有為政府和高效市場相結合的原則下，辦法總比困難多，上述做法不會衍生出公眾對購電方、供電方和最終用戶之間存在着補貼關係的疑慮。

檢視獎罰機制 獨立機構監察營運

3、檢視獎罰機制，確保合理合宜

現時《協議》在客戶表現方面的獎罰機制，涵蓋「供電可靠性」、「運作效率」、「客戶服務」及「恢復供電」4類表現，不過機制內某些規定明顯不合時宜，亟需改善。以「恢復供電」為例，如果兩電在發生停電事故後65分鐘內恢復供電，不僅不會受罰，反而可獲得額外0.015%的准許回報，這項制度完全不考慮停電的原因和責任，顯然並不合理。因此，特區政府與兩電進行中期檢討時，應全面檢視獎罰機制，規定兩電只有在及時修復因不可抗力導致的事故時，才可獲得獎勵，並就重大停電事故加重罰則；同時，當局亦應全面檢視「供電可靠性」、「運作效率」和「客戶服務」3方面的機制，切實保障市民的權益。

4、組成獨立機構，落實公開透明

雖然兩電每年會按照《協議》規定製備「資料冊」，向市民公布營運資料，但是有關公司營運成本、准許利潤和每月燃料調整費的計算內容（包括固定投資涵蓋的資產、能源採購的競價機制、借貸融資的利息成本和滙率對冲成本等相關資料），均被兩電以商業機密為理由，不予以公開。特區政府可考慮競委會的意見，設立獨立諮詢機構，負責監察兩電的營運狀況，加強兩電的資訊透明度。

在推動高質量發展中，必須保障和改善民生，才能為市民謀福祉。希望政府緊抓社會大眾急難愁盼的問題，趁這5年一次的中期檢討機會，多走一步，健全供電體系，不斷增強市民的幸福感和安全感。

▲ 當局必須趁今年與兩電就《管制計劃協議》作中期檢討的機會，以開放務實的態度，審視協議可改進的地方，緩解高電費造成的壓力，增進民生福祉和降低營商成本。（資料圖片）