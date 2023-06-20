中俄加強貿易聯繫 迎擊西方制裁

在俄烏戰爭爆發後的15個月裏，中國與俄羅斯的商品貿易聯繫大幅加強，兩國之間的貿易額相較於戰爭前增長了36.5%。除了總體貿易額上升，兩國貿易結構上的一些新變化也值得關注，例如在中國的外部能源供應國中，俄羅斯的排名迅速上升，截至今年4月，過去12個月俄羅斯的能源供應佔比為17.2%，而2021年時僅為13.3%。

華從俄進口燃料佔比 擴至17.2%

另外，中國對俄羅斯還加強了幾種主要製造業商品的出口力度，主要集中在運輸和建築業，而曾經出口規模最大的辦公設備則出現下降。本文將重點關注兩國雙邊貿易的最新發展。

從中國的角度看，礦物燃料長期以來一直是中國從俄羅斯進口規模最大的項目，2021年錄得540億美元，佔中國燃料進口總額的13.3%；至今年4月，過去12個月資料顯示，相關數字已進一步增加至910億美元，佔中國燃料進口總額的17.2%（圖一）。在我們以往的分析中曾提到，俄烏戰爭開始後不久的增長，主要是由價格效應拉動的，數量上並沒有明顯上升；今年的情況則不同，今年前幾個月化石燃料貿易額的大幅增長，是由於進口數量激增，進口數量對煤炭和液化氣貿易額增長的貢獻，是2022年的兩倍以上。

俄增購汽車機械 對晶片需求大

另一方面，俄羅斯也在擴大從中國進口某些特定製造業商品的規模，如汽車（包括乘用車和卡車）、推土機、壓路機等工程機械，而原本進口規模最大的辦公設備顯著下降（圖二及三），某程度上反映了與烏克蘭交戰對俄羅斯的影響。從中國的進口增加，彌補了從其他歐美供應商的進口下降，主要原因在於俄烏戰爭爆發後雙方逐漸疏遠。

同時，由於西方在半導體這個戰略領域實施制裁，俄羅斯現在正被迫尋找美國和歐盟晶片的替代品；然而，參照過去俄羅斯從歐洲進口的晶片數量，從中國進口晶片的增長似乎還不足以滿足俄羅斯的全部需求（圖四）。

總體而言，中國和俄羅斯正在加強戰略性大宗商品和製造業商品的貿易聯繫，作為對西方制裁的回應和規避。不過，俄羅斯對於中國的幫助，可能無法達到中國為俄羅斯提供的，甚至可能遠遠不夠，換言之，中國獲益少於俄羅斯，因為中國的經濟規模是俄羅斯的10倍；另一方面，在俄羅斯因為戰爭而備受國際譴責的情況下，如果中國與之關係密切，可能也會面臨西方制裁加碼、或進一步疏遠的風險。