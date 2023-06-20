小米創辦人李明創業 樂天派機械人售1965元

小米創辦人之一李明雖然早已離開小米，惟其創意不斷，之前成立初創公司「樂天派」，最近該公司推出首款產品，號稱全球首款座枱式Android機械人，售價僅1,799元人民幣（約1,965港元）。

據網媒

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