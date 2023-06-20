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LG生成式AI商業服務 10秒內分析描述圖片

行政人員版 2023/06/20

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許多企業把AI開發當作產品發展方向，韓國廠商LG也不例外，近日LG在全球頂級學術會議（CVPR）2023上，推出LG首個生成式AI商業化服務Captioning AI，用戶可透過生成式AI結合了

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欄名 : 科技新知

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