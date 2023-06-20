LG生成式AI商業服務 10秒內分析描述圖片 行政人員版 2023/06/20 分享： 分享： 許多企業把AI開發當作產品發展方向，韓國廠商LG也不例外，近日LG在全球頂級學術會議（CVPR）2023上，推出LG首個生成式AI商業化服務Captioning AI，用戶可透過生成式AI結合了 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 小米創辦人李明創業 樂天派機械人售1965元 今日 小米創辦人李明創業 樂天派機械人售1965元 平治引入ChatGPT 自動回應車主口頭指令 2023/06/19 平治引入ChatGPT 自動回應車主口頭指令 Meta首席AI科學家：AI智慧目前不如狗 2023/06/19 Meta首席AI科學家：AI智慧目前不如狗 賀「滑嘟嘟」52歲 美麥當勞推懷舊遊戲 2023/06/16 賀「滑嘟嘟」52歲 美麥當勞推懷舊遊戲 Google Maps推3功能 助尋最佳旅遊拍攝角度 2023/06/16 Google Maps推3功能 助尋最佳旅遊拍攝角度 LG 科技行業 科研 創新科技及應用 人工智能 商業 服務 產品