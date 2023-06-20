鄧炳強：反修例風波期間 曾感迷茫 政治版 2023/06/20 分享： 分享： 2019年反修例風波期間，時任警務處處長的鄧炳強不時被指作風強硬。不過，現為保安局局長的他昨日自爆，反修例期間曾感到迷茫，自言「其實不是那麼『強』。」 鄧炳強昨日出席一個重置戒毒中心祝福典禮時，主動分享 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 李家超父親節有禮 兒子「背後撑腰」 2023/06/19 李家超父親節有禮 兒子「背後撑腰」 下周前廳交流會 局長議員擦出火花？ 2023/06/17 下周前廳交流會 局長議員擦出火花？ 李華明：民主黨擬戰區選 入閘非大問題 2023/06/16 李華明：民主黨擬戰區選 入閘非大問題 考察「忙過開會」 議員暑假無得唞 2023/06/15 考察「忙過開會」 議員暑假無得唞 李華明事先張揚 今批區會改革方案 2023/06/14 李華明事先張揚 今批區會改革方案 政治 鄧炳強 保安局 立法會 醫生 警務處 精神病 梁美芬 林順潮 牧師