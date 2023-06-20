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鄧炳強：反修例風波期間 曾感迷茫

政治版 2023/06/20

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2019年反修例風波期間，時任警務處處長的鄧炳強不時被指作風強硬。不過，現為保安局局長的他昨日自爆，反修例期間曾感到迷茫，自言「其實不是那麼『強』。」

鄧炳強昨日出席一個重置戒毒中心祝福典禮時，主動分享

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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