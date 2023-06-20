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台灣木系遊樂園 「木育森林」首登香港下月開鑼

行政人員版 04:00 2023/06/20

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近年「木育」成為環團關注熱話之一，黛安收到風，7月15日至9月3日，MCP CENTRAL（新都城中心2期）邀請咗台灣超人氣嘅室內木造遊樂園「木育森林」登港，攜手打造全港首個具啟發及教育性嘅木製育樂主題樂園「Summer In the Wooderful Land」，透過「競技、科學、知識、闖關及療癒」5大元素，由6米高巨型森林樹屋啟程，穿梭奇幻森林大玩互動體感遊戲，仲有主題木藝展覽及保育證書小學堂，畀新世代學習愛護及守護地球等保育意念。

其中喺「木育闖關區」中有專為H‧COINS會員而設、本港展區限定嘅「空中飛索」體感模擬遊戲，坐上飛索就可化身空中飛人喺森林內穿越飛翔，體驗刺激嘅探險旅程。會員亦可參加「木育競技區」嘅「木球發射場」遊戲，一展眼界與身手。

此外，H‧COINS會員喺場內以電子貨幣單一消費滿$500，經H‧COINS手機應用程式上載消費單據，或到會員專區登記，成功登記賺取COINS後並於手機應用程式打開印花收集卡，即可獲電子印花1枚，集齊3枚印花仲可換領MCP x木育森林嘅木盒種子盆栽。

本文轉載自《晴報

「空中飛索」體感模擬遊戲

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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