福岡最新地標登場 麗思卡爾頓酒店及話題餐廳進駐

福岡向來是港人遊九州的落腳點，最近有全新地標「福岡大名Garden City」落成，位於市中心天神站附近，有萬豪國際集團在當地開設的首間豪華酒店福岡麗思卡爾頓（Ritz-Carlton），大樓的飲食樓

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