福岡最新地標登場 麗思卡爾頓酒店及話題餐廳進駐 副刊版 2023/06/21 分享： 分享： 福岡向來是港人遊九州的落腳點，最近有全新地標「福岡大名Garden City」落成，位於市中心天神站附近，有萬豪國際集團在當地開設的首間豪華酒店福岡麗思卡爾頓（Ritz-Carlton），大樓的飲食樓 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 美國比華利山酒店 開設Dioriviera期間限定店 2023/06/19 美國比華利山酒店 開設Dioriviera期間限定店 澳門首個充氣城堡嘉年華 設9座巨型彈跳城堡 2023/06/15 澳門首個充氣城堡嘉年華 設9座巨型彈跳城堡 瑞典米芝蓮3星餐廳 空降曼谷 名廚主理亞洲風北歐美食 2023/06/14 瑞典米芝蓮3星餐廳 空降曼谷 名廚主理亞洲風北歐美食 北海道札幌親子新景點 水族館睇企鵝水母 2023/06/12 北海道札幌親子新景點 水族館睇企鵝水母 探索澳洲自駕遊 澳洲旅遊現金券半價發售 2023/06/10 探索澳洲自駕遊 澳洲旅遊現金券半價發售 日本 酒店 東京 牛肉 米芝蓮 福岡 九州 旅遊資訊