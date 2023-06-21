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福岡最新地標登場 麗思卡爾頓酒店及話題餐廳進駐

副刊版 2023/06/21

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福岡向來是港人遊九州的落腳點，最近有全新地標「福岡大名Garden City」落成，位於市中心天神站附近，有萬豪國際集團在當地開設的首間豪華酒店福岡麗思卡爾頓（Ritz-Carlton），大樓的飲食樓

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欄名 : 旅事通

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