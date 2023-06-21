「粗口指數」的指標意義

昨天提及參觀羅燦的大數據分析公司，確實大開眼界，皆因團隊真的專業，知道要解決一個問題，需要看甚麼數據和指數。見過一些數據分析或市場調查公司，數據一大堆交給客戶，但又「數」不達意，需要看的指數又沒有提供，結果就是沒結果，未能提供有效的針對性方案幫助客戶。這只是在客戶面前「做咗嘢」，但並非等如真正「做到嘢」。

燦哥說，他們對輿情和新聞情緒的分析，除了那些必須的指數外，還必定會看一個很有趣的指標，那就是「粗口指數」。要看公眾對某個議題/機構或人物有何直接反應和情緒，粗口的頻密度和濃烈度，一定和公眾反感度成正比。這個指數非常有趣，亦不能忽略。真正想面對和解決問題的領導層，應該主動看看民眾對自己機構、提議的議題或方向，甚至對自己的粗口指數。可惜，有些領導層只喜歡看讚美指數。

又，他們同一個trending intelligence（趨勢預測智能）的大數據分析系統，可以用在預防危機發生之外，亦可協助客戶的品牌推廣策略。燦哥舉了個很有趣的個案說明：早前，電影《緣路山旮旯》開畫，導演本來預計票房大約一百萬，找了燦哥幫手，於是他和他的團隊一邊看影片、一邊記錄當中有代表性的句子，再運用大數據分析當時社會輿情，向導演提議影片應該主打「香港真係好靚」的定位，一來能配合電影內容，二來大數據顯示那是當時的社會集體情懷，結果迅速令電影受到注目和熱論。後來，香港社會輿情偏向支持本地電影，於是，他們又提議導演變陣，把hashtag轉為「#撑香港電影」，最終該片的票房收逾一千萬，足足比預期多了十倍。

有大數據分析技術，再加上有精準觸覺的頭腦，才能瞄準問題一擊即中。燦哥和團隊示範了，做事要有水準，硬件和軟件都要高質素，兩者缺一不可。