現代醫學對腎結石處理手到拿來，按統計病人作體外震波處理成功率高達80%，但即使如此，對於不同體質或同兼他症病人，中醫治理亦為理想之選。

西醫腎結石治療手法繁多，除體外震波這類為入侵治療外，亦有性質為入侵性的經皮腎鏡取石術和軟式輸尿管鐳射法、藥物治療，或更甚只作進度觀察。當中操作其實要以腎結石位置、大小、形狀，及相兼症狀而論。

例如以腎內結石而言，西醫泌尿科主張直徑為0.5cm以下者，若無其他症狀，例如血尿等，多建議定期覆檢觀察，並建議患者多飲水，並日常清淡飲食，結石大多能自然隨小便排出。若大小由0.5至2cm者，多主張體外震波處理，然後待細碎片自然排出。若結石大於2cm，治療方法大多以經皮內窺鏡或經輸尿管伸入內窺鏡及鐳射頭，直接擊碎腎石。但若結石處於輸尿管，因較易影響波及腎功能，所以大多很早便主張內窺鏡直接擊碎處理。簡言之，若腎石細小不影響腎功能，多力主保守觀察；若堵塞排尿通道，即快速行動擊碎腎石，以防影響腎臟排泄。

現代醫學處理腎結石板斧多而有效，但對於腎石較大，方案已非觀察或震波治療能及，或身體併有高血壓、糖尿病者，治療與否似又七上八下，不知如何是好，中醫中藥其實亦為一有效且安全治療方法。正如上周本欄提及中藥三金湯湯方，為臨床中醫常用消石排石中藥，應用時可加入按患者個人體質類型中藥，例如金錢草、雞內金及海金沙，若濕熱下注體質類型加入八正散，或氣虛兼膀胱氣化失司者用黨參配五苓散，或水熱互結陰傷者使用豬苓湯等。按體質用藥並加入三金湯，以釐定合個人體質類型的排石湯。

此外，若已進行震波或手術處理者，亦可考慮中醫中藥針對術後狀況調理。例如術後傷口已初步癒合，可多服黃芪、紅棗、杞子燉瘦肉湯；常用飯餸湯水，亦可飲用芡實、苡仁、茯苓、淮山、陳皮煲瘦肉湯。

由於腎結石病況易反覆發作，平常除要多飲水、飲食要清淡外，亦可多飲利尿祛濕保健茶，方用新鮮玉米鬚半斤、澤瀉五錢、清水一公升半，煎煮約一小時作茶服。平常應多飲水，飲食清淡，勞逸適度，亦有助預防結石復發。