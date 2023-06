面對ChatGPT挑戰 「心流」才是良方

近日各大電子媒體都紛紛討論ChatGPT的功能,有人擔心自身工作遭取代,有人卻因ChatGPT提升效率而感到欣慰。在各方觀點中,正反兩面勢均力敵,究竟ChatGPT對我們是利多於弊、還是弊多於利呢?

香港大學中國商業學院早前舉辦了為期3天的校內工作坊,歡迎來自全國各地的430名在職人士前來參與。在論壇中,香港大學協理副校長、香港大學創院院長劉寧榮,分享了一個極為重要的觀點:在工作中,雖然透過工具或許可大大提升工作效率,但最關鍵的往往是工作的質量。這啟發了作者對於ChatGPT的思考,即當ChatGPT來臨時,若希望不被淘汰,最關鍵的地方就是找到自己的獨特之處,展現出那些無法被取代的能力。

保存人類獨有能力 應對科技進步

心流理論(Flow)的創始人Mihaly Csikszentmihalyi於1975年出版的《Flow: The Psychology of Optimal Experience》一書,詳細闡述了心流狀態的概念、特徵和影響。

所謂心流,是描述人類一種完全沉浸(專注)和完全投入於活動本身的心智狀態之振奮狀態。一項研究顯示,進入心流狀態可以提高工作效率。在研究中,參與者完成了一個簡單的任務,並報告了他們的注意力和專注力情況,發現進入心流狀態的參與者完成任務的時間,比未進入心流狀態的參與者少了一半以上,因此可提高工作滿意度。此外,參與者在完成工作時,報告了他們的情感狀態和滿意度,發現進入心流狀態的參與者滿意度更高、情感狀態更積極。因此,當進入心流狀態時,在日常工作中所做出的質量也會更高,從而得出更好的工作成果。

7招進入心流狀態 增效率創造力

在面對科技進步所帶來的取代性威脅時,我們需要更好地反思,應如何保存人類獨有的能力,這是非常重要且珍貴的。要在日常工作中有效進入心流狀態,以下是一些建議:

1、尋找挑戰:選擇具有挑戰性的任務,挑戰自己的能力和技能,但不要選擇過於困難的任務,以免產生挫敗感。

2、設定明確目標:設定明確的目標和期望,以便工作時保持專注和動力。

3、集中注意力:專注在當前任務上,避免分心和干擾。

4、提高自我意識:了解自己的能力和限制,並調整自身的期望,避免產生壓力以及挫敗感。

5、持續挑戰:持續挑戰自己,進行新的任務和活動,避免產生無聊和乏味感。

6、創造良好的環境:創造一個舒適、安靜、整潔和有序的工作環境,減少分散注意力和干擾。

7、尋找樂趣和流暢感:尋找在工作中的樂趣和流暢感,並享受這種狀態的感覺,可通過尋找感興趣的任務和活動、與同事合作和分享等方式,增強樂趣和流暢感。

進入心流狀態可以帶來許多好處,例如提高工作效率、提高工作滿意度和情感狀態、提高創造力和思維能力、增強自信心等。然而,進入心流狀態也可能帶來一些壞處,如容易忽視時間和環境、忽略其他重要的任務和職責等,因此需要平衡好時間和任務的安排,以免影響其他方面的工作和生活。

以下是一些在工作中進入心流狀態的數據和例子:

Google:Google的設計團隊在工作中,經常使用設計思維方法,以幫助進入心流狀態,根據團隊的報告,進入心流狀態可以幫助他們更好地理解用戶需求和設計問題,從而創造更好的產品和服務。

IBM:員工通過參加「Mindfulness At Work」訓練課程,學習進入心流狀態,據IBM報告,學習進入心流狀態可提高員工的注意力和專注力,減少工作壓力和焦慮,並提高工作效率和創造力。此外,IBM的員工也通過參加運動和休閒活動,進入心流狀態,從而提高身心健康。

Procter & Gamble(P&G):員工通過參加訓練課程學習進入心流狀態,據P&G報告,學習進入心流狀態可以提高員工的工作效率和創造力,從而提高公司的業績和競爭力。

萬豪酒店集團(Marriott International):員工通過參加訓練課程,學習進入心流狀態,以提高客戶體驗和工作效率,據萬豪報告,進入心流狀態可幫助員工更好地理解客戶需求和期望,從而提供更好的服務和體驗。

Nike:員工通過參加訓練課程學習進入心流狀態,以提高創意和創新能力,據Nike的報告,進入心流狀態可幫助員工更好地理解消費者需求和趨勢,從而創造更好的產品和服務。

進入心流狀態需要一定的努力和實踐,但通過選擇具挑戰性的任務、設定明確目標、集中注意力、增強自我意識、創造良好的環境及尋找樂趣和流暢感等方法,可以有助更快速有效地進入心流狀態。

減焦慮提高能力 解決潛在障礙

經常有朋友提問,心流狀態是否適用於所有人?答案是大多數人,但可能不適用於所有人。以下是一些情況,可能會對進入心流狀態產生影響:

1、焦慮和壓力:如果一個人處於高度焦慮或壓力的狀態下,會干擾注意力集中。

2、缺乏動機:如果一個人對當前任務沒有興趣或動機,會影響注意力和投入程度。

3、疾病和傷害:如果一個人身體不適或受傷,會影響注意力和投入程度。

4、缺乏能力:如果一個人缺乏必要的技能或能力,會影響自信心和投入程度。

總而言之,雖然心流狀態對大多數人都適用,但可能並非適用於每個人。如果發現自己很難進入心流狀態,可以試着解決潛在問題,例如減少焦慮和壓力、增加動機、改善身體狀況、提高技能和能力等,從而更好地進入心流狀態。

近兩年來,筆者一直研究有關心流的相關書籍,在此介紹一些相關書籍,這些書籍提供了不同的觀點和見解,可以幫助讀者更好地理解和應用心流概念。

1、《Flow: The Psychology of Optimal Experience》:這是心流概念的奠基之作,作者Mihaly Csikszentmihalyi在書中介紹了心流的概念和相關研究,並探討如何在日常生活中實現心流。書中還提供了許多案例和實用建議,可幫助讀者在不同活動中體驗到心流狀態。

2、《Finding Flow: The Psychology of Engagement with Everyday Life》:由Mihaly Csikszentmihalyi所寫,書中進一步討論了如何在日常生活中體驗到心流狀態,並提供更多案例和建議,幫助讀者在不同領域找到心流。

3、《The Rise of Superman: Decoding the Science of Ultimate Human Performance》:由Steven Kotler所寫,書中探討了心流在極限運動和冒險中的應用,介紹了許多冒險運動員和極限運動員的故事,並解釋了他們如何在極端情況下進入心流狀態,達到最佳表現。

4、《Flow in Sports: The Keys to Optimal Experiences and Performances》:由Susan Jackson和Mihaly Csikszentmihalyi共同編寫,書中探討了心流在運動中的應用,介紹了許多運動員的心流經驗,並提供在運動中實現心流的建議和策略。

這些書籍提供了不同的觀點和見解,可幫助讀者更好地理解和應用心流概念。值得一提的是,在工作、學習、運動和日常生活中,心流狀態都能幫助人們實現最佳表現,以及享受當下的經驗。