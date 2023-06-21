面對ChatGPT挑戰 「心流」才是良方

近日各大電子媒體都紛紛討論ChatGPT的功能，有人擔心自身工作遭取代，有人卻因ChatGPT提升效率而感到欣慰。在各方觀點中，正反兩面勢均力敵，究竟ChatGPT對我們是利多於弊、還是弊多於利呢？

香港大學中國商業學院早前舉辦了為期3天的校內工作坊，歡迎來自全國各地的430名在職人士前來參與。在論壇中，香港大學協理副校長、香港大學創院院長劉寧榮，分享了一個極為重要的觀點：在工作中，雖然透過工具或許可大大提升工作效率，但最關鍵的往往是工作的質量。這啟發了作者對於ChatGPT的思考，即當ChatGPT來臨時，若希望不被淘汰，最關鍵的地方就是找到自己的獨特之處，展現出那些無法被取代的能力。

保存人類獨有能力 應對科技進步

心流理論（Flow）的創始人Mihaly Csikszentmihalyi於1975年出版的《Flow: The Psychology of Optimal Experience》一書，詳細闡述了心流狀態的概念、特徵和影響。

所謂心流，是描述人類一種完全沉浸（專注）和完全投入於活動本身的心智狀態之振奮狀態。一項研究顯示，進入心流狀態可以提高工作效率。在研究中，參與者完成了一個簡單的任務，並報告了他們的注意力和專注力情況，發現進入心流狀態的參與者完成任務的時間，比未進入心流狀態的參與者少了一半以上，因此可提高工作滿意度。此外，參與者在完成工作時，報告了他們的情感狀態和滿意度，發現進入心流狀態的參與者滿意度更高、情感狀態更積極。因此，當進入心流狀態時，在日常工作中所做出的質量也會更高，從而得出更好的工作成果。

7招進入心流狀態 增效率創造力

在面對科技進步所帶來的取代性威脅時，我們需要更好地反思，應如何保存人類獨有的能力，這是非常重要且珍貴的。要在日常工作中有效進入心流狀態，以下是一些建議：

1、尋找挑戰：選擇具有挑戰性的任務，挑戰自己的能力和技能，但不要選擇過於困難的任務，以免產生挫敗感。

2、設定明確目標：設定明確的目標和期望，以便工作時保持專注和動力。

3、集中注意力：專注在當前任務上，避免分心和干擾。

4、提高自我意識：了解自己的能力和限制，並調整自身的期望，避免產生壓力以及挫敗感。

5、持續挑戰：持續挑戰自己，進行新的任務和活動，避免產生無聊和乏味感。

6、創造良好的環境：創造一個舒適、安靜、整潔和有序的工作環境，減少分散注意力和干擾。

7、尋找樂趣和流暢感：尋找在工作中的樂趣和流暢感，並享受這種狀態的感覺，可通過尋找感興趣的任務和活動、與同事合作和分享等方式，增強樂趣和流暢感。

進入心流狀態可以帶來許多好處，例如提高工作效率、提高工作滿意度和情感狀態、提高創造力和思維能力、增強自信心等。然而，進入心流狀態也可能帶來一些壞處，如容易忽視時間和環境、忽略其他重要的任務和職責等，因此需要平衡好時間和任務的安排，以免影響其他方面的工作和生活。

以下是一些在工作中進入心流狀態的數據和例子：

Google：Google的設計團隊在工作中，經常使用設計思維方法，以幫助進入心流狀態，根據團隊的報告，進入心流狀態可以幫助他們更好地理解用戶需求和設計問題，從而創造更好的產品和服務。

IBM：員工通過參加「Mindfulness At Work」訓練課程，學習進入心流狀態，據IBM報告，學習進入心流狀態可提高員工的注意力和專注力，減少工作壓力和焦慮，並提高工作效率和創造力。此外，IBM的員工也通過參加運動和休閒活動，進入心流狀態，從而提高身心健康。

Procter & Gamble（P&G）：員工通過參加訓練課程學習進入心流狀態，據P&G報告，學習進入心流狀態可以提高員工的工作效率和創造力，從而提高公司的業績和競爭力。

萬豪酒店集團（Marriott International）：員工通過參加訓練課程，學習進入心流狀態，以提高客戶體驗和工作效率，據萬豪報告，進入心流狀態可幫助員工更好地理解客戶需求和期望，從而提供更好的服務和體驗。

Nike：員工通過參加訓練課程學習進入心流狀態，以提高創意和創新能力，據Nike的報告，進入心流狀態可幫助員工更好地理解消費者需求和趨勢，從而創造更好的產品和服務。

進入心流狀態需要一定的努力和實踐，但通過選擇具挑戰性的任務、設定明確目標、集中注意力、增強自我意識、創造良好的環境及尋找樂趣和流暢感等方法，可以有助更快速有效地進入心流狀態。

減焦慮提高能力 解決潛在障礙

經常有朋友提問，心流狀態是否適用於所有人？答案是大多數人，但可能不適用於所有人。以下是一些情況，可能會對進入心流狀態產生影響：

1、焦慮和壓力：如果一個人處於高度焦慮或壓力的狀態下，會干擾注意力集中。

2、缺乏動機：如果一個人對當前任務沒有興趣或動機，會影響注意力和投入程度。

3、疾病和傷害：如果一個人身體不適或受傷，會影響注意力和投入程度。

4、缺乏能力：如果一個人缺乏必要的技能或能力，會影響自信心和投入程度。

總而言之，雖然心流狀態對大多數人都適用，但可能並非適用於每個人。如果發現自己很難進入心流狀態，可以試着解決潛在問題，例如減少焦慮和壓力、增加動機、改善身體狀況、提高技能和能力等，從而更好地進入心流狀態。

近兩年來，筆者一直研究有關心流的相關書籍，在此介紹一些相關書籍，這些書籍提供了不同的觀點和見解，可以幫助讀者更好地理解和應用心流概念。

1、《Flow: The Psychology of Optimal Experience》：這是心流概念的奠基之作，作者Mihaly Csikszentmihalyi在書中介紹了心流的概念和相關研究，並探討如何在日常生活中實現心流。書中還提供了許多案例和實用建議，可幫助讀者在不同活動中體驗到心流狀態。

2、《Finding Flow: The Psychology of Engagement with Everyday Life》：由Mihaly Csikszentmihalyi所寫，書中進一步討論了如何在日常生活中體驗到心流狀態，並提供更多案例和建議，幫助讀者在不同領域找到心流。

3、《The Rise of Superman: Decoding the Science of Ultimate Human Performance》：由Steven Kotler所寫，書中探討了心流在極限運動和冒險中的應用，介紹了許多冒險運動員和極限運動員的故事，並解釋了他們如何在極端情況下進入心流狀態，達到最佳表現。

4、《Flow in Sports: The Keys to Optimal Experiences and Performances》：由Susan Jackson和Mihaly Csikszentmihalyi共同編寫，書中探討了心流在運動中的應用，介紹了許多運動員的心流經驗，並提供在運動中實現心流的建議和策略。

這些書籍提供了不同的觀點和見解，可幫助讀者更好地理解和應用心流概念。值得一提的是，在工作、學習、運動和日常生活中，心流狀態都能幫助人們實現最佳表現，以及享受當下的經驗。