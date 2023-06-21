歐盟通過2027年起 智能電話須用便攜電池 行政人員版 2023/06/21 分享： 分享： 歐盟近日通過新法例，當局要求所有於歐盟銷售的智能電話必須使用便攜式電池，亦進一步規限所有可充電電池的設計、生產和回收要求，法例將於2027年正式生效。 近日歐洲議會通過新法規，要求所有於歐盟銷售的智能電 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 ZTE AR眼鏡 官網售逾4100元 今日 ZTE AR眼鏡 官網售逾4100元 LG生成式AI商業服務 10秒內分析描述圖片 2023/06/20 LG生成式AI商業服務 10秒內分析描述圖片 小米創辦人李明創業 樂天派機械人售1965元 2023/06/20 小米創辦人李明創業 樂天派機械人售1965元 平治引入ChatGPT 自動回應車主口頭指令 2023/06/19 平治引入ChatGPT 自動回應車主口頭指令 Meta首席AI科學家：AI智慧目前不如狗 2023/06/19 Meta首席AI科學家：AI智慧目前不如狗 歐盟 智能手機