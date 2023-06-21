歐盟通過2027年起 智能電話須用便攜電池

歐盟近日通過新法例，當局要求所有於歐盟銷售的智能電話必須使用便攜式電池，亦進一步規限所有可充電電池的設計、生產和回收要求，法例將於2027年正式生效。

近日歐洲議會通過新法規，要求所有於歐盟銷售的智能電

...