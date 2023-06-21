  • 30°C
香港時間 : 2023621日 (週三) 01:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

ZTE AR眼鏡 官網售逾4100元

行政人員版 2023/06/21

分享：

分享：

中國通訊裝置生產商ZTE（中興）AR眼鏡nubia Neovision Glass正式開賣，索價529美元（約4,134港元），香港消費者亦能於官網購買。

據報道，產品配備Micro-OLED顯示屏，能

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

歐盟通過2027年起 智能電話須用便攜電池
今日
歐盟通過2027年起 智能電話須用便攜電池
LG生成式AI商業服務 10秒內分析描述圖片
2023/06/20
LG生成式AI商業服務 10秒內分析描述圖片
小米創辦人李明創業 樂天派機械人售1965元
2023/06/20
小米創辦人李明創業 樂天派機械人售1965元
平治引入ChatGPT 自動回應車主口頭指令
2023/06/19
平治引入ChatGPT 自動回應車主口頭指令
Meta首席AI科學家：AI智慧目前不如狗
2023/06/19
Meta首席AI科學家：AI智慧目前不如狗
AR 中興通訊（00763） 科技硬件 美元

上一篇文章

歐盟通過2027年起 智能電話須用便攜電池
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？