ZTE AR眼鏡 官網售逾4100元 行政人員版 2023/06/21 分享： 分享： 中國通訊裝置生產商ZTE（中興）AR眼鏡nubia Neovision Glass正式開賣，索價529美元（約4,134港元），香港消費者亦能於官網購買。 據報道，產品配備Micro-OLED顯示屏，能 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 歐盟通過2027年起 智能電話須用便攜電池 今日 歐盟通過2027年起 智能電話須用便攜電池 LG生成式AI商業服務 10秒內分析描述圖片 2023/06/20 LG生成式AI商業服務 10秒內分析描述圖片 小米創辦人李明創業 樂天派機械人售1965元 2023/06/20 小米創辦人李明創業 樂天派機械人售1965元 平治引入ChatGPT 自動回應車主口頭指令 2023/06/19 平治引入ChatGPT 自動回應車主口頭指令 Meta首席AI科學家：AI智慧目前不如狗 2023/06/19 Meta首席AI科學家：AI智慧目前不如狗 AR 中興通訊（00763） 科技硬件 美元