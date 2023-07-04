重申可持續投資抱負  展望永續金融新征途

▲ 貝索斯地球基金主席兼行政總監Andrew Steer博士與盧彩雲一同主持「領袖對話」環節。

聯合國於2015年發表17項聯合國可持續發展目標（SDGs），並目標於2030年實現所有SDGs，然而路途上挑戰不斷，如近年碳排放持續上升、能源及碳抵銷價格持續上漲等。作為全球領先的財富管理機構之一，瑞銀深信可持續投資是推動實現淨零目標的重要推動力，為號召更多投資者一同實踐抱負，早前在港舉辦了「瑞銀可持續金融論壇2023」，誠邀全球不同界別的領袖分享他們的環境、社會與管治（ESG）及可持續發展理念，共同展望永續金融新征途。

瑞銀財富管理亞洲區主席、瑞銀財富管理亞太區聯席主管兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲致歡迎辭時表示，氣候變化既是21世紀人類面對最大的威脅，也是現今世代最大的投資機遇。「這個地球不是我們從祖先承繼，而是從我們的下一代借來的。我們不能再浪費時間，必須採取行動為下一代創造可持續發展的世界。」

▲ 盧彩雲表示，氣候變化既是21世紀人類面對最大的威脅，也是現今世代最大的投資機遇。

盧彩雲指瑞銀的抱負是致力與各界緊密合作，協助塑造、引領及加速實現客戶的可持續投資目標：「瑞銀踏上可持續發展之路已逾20年，可持續發展及社會影響投資年增長達7%至2022年的2,680億美元，旗下財富管理客戶的可持續相關投資資產逾100億美元。」

與貝索斯基金舵手對話 克服挑戰創顛覆效應

亞馬遜創辦人貝索斯在2020年宣布捐出100億美元創立「貝索斯地球基金」。是次論壇邀請基金主席兼行政總監Dr. Andrew Steer與盧彩雲一同主持「領袖對話」環節。Andrew以狄更斯的名言「這是最好的時代，也是最壞的時代」作開場：「這是最壞的時代，因為我們在這場仗中仍然處於下風，但現在也是最好的時代，很多投資者都積極作出改變，有望成功作出變革。」

Andrew認為，槓桿是最具價值的工具，政府、非牟利組織及機構投資者應該好好思考，如何在氣候工作中發揮槓桿效應。他舉例道：「我們投資了6,000萬美元於監測全球所有樹木倒下和生長的人造衛星系統，以後不用派人前往森林，就能有效監測全球植林減碳的成效，長遠有助鼓勵其他綠色科技的投資及研發，相信日後創造的效益遠超最初的投資額。」

改變傳統固有心態 綠色才是新的黃金

被問到現時面對最大的挑戰，Andrew表示除了「漂綠」（Greenwashing）外，就是固有心態（Mindset）：「現時仍有不少政府官員及經濟學家認為，為氣候變化做點事是件好事，但由於投資過於龐大，會導致回報下跌損失收入。」他舉例現階段可再生能源必定比化石燃料昂貴，但具前瞻性的領袖願意作出變革，從而引發顛覆性效應，引導更多投資往正確的方向。他以中國製造全球逾9成電動巴士及印度大力投資可再生能源為例：「『綠色就是新的黃金』，當大家都走向綠色，經濟自然受惠，有此想法就能看見未來，然而沒有單一政府或私人基金可以解決所有問題，例如需要有領導者牽頭，特別是連結投資者網絡。」

家族辦公室正是該領域的積極投資者之一，根據最新的瑞銀全球家族辦公室報告，逾半亞洲家族辦公室已注入可持續投資。「亞太區家族在變革前沿的角色」環節邀請到恒隆集團及恒隆地產副董事長陳文博及Sustainable Finance Initiative（SFi）管理合夥人翁景荃，分享現時家族企業關注的重點。

▲ 「亞太區家族在變革前沿的角色」環節由家族企業接班人及家族辦公室業界專家進行分享。

家族重視影響力投資 長遠看法信心不變

翁景荃指現時全球影響力投資已達1.2萬億美元：「當我們親身接觸家族新一代，可感受到他們視影響力為首要，蘊藏更多可能性；另外亞洲影響力投資與其他地區不一樣，歐美比較獨立及以機構投資為主，但亞洲投資者之間的聯動及交流較活躍；另一趨勢是家族在致力提升管治及物色人才方面有很大需求。」

陳文博在約10年前加入家族企業，最初實踐ESG是錦上添花，但現在已變為營商的必要條件：「如果沒有合格的報告及行業認可，可能會被視為不適合投資的公司。」被問到去年投資環境充滿挑戰，會否影響家族投資意願？他強調如果沒有可持續性的回報，根本不用提ESG，對於其家族來說這亦是基本要求。儘管投資者近年提升了風險認知，但對可持續投資的長期信心仍然不變。

在「可持續投資能否成就可持續發展目標？」環節中，富達國際可持續投資戰略主管Gabriel Wilson-Otto表示，富達採取與SDGs一致的產品定位，因為投資者有這方面的需求，但此類產品需要與影響力數據相匹配，才能建立起信任及共享價值。TPG亞洲基金董事總經理温慧敏博士則表示，為了使SDGs具有可投資性，投資決策需建基於數據分析，故有效量化投資所產生的影響非常重要。

▲ 「可持續投資能否成就可持續發展目標？」講者一一分享SDGs對制定機構投資及產品策略的重要性。

創業家投身本地農業 科技與融資創新分享

在「企業家與中小企的永續征途」環節中，首間本地土壤種植室內農場Common Farms行政總裁方雍晴冀望加強食品供應鏈方面的教育，讓下一代認識在地食材的好處，同時吸引更多投資者。今翊顧問（香港）有限公司創始人及執行合夥人龔國權則分享為企業提供顧問服務的經驗，並指醫療保健、醫療科技、製造及包裝等行業在可持續方面具潛力。

▲ 「企業家與中小企的永續征途」環節展示初創企業家及中小企推動ESG的潛力。

此外，是次論壇亦邀請到其他各界領袖，分別就其他議題，包括「擁護及釋放ESG的潛能」、「可持續科技開拓者」及「金融創新成就投資價值」等，分享創投基金的影響力、可持續科技研發者的解決方案，以及創新的融資模式，並就私人資本如何促進科技及創新分享心得。

(特約)