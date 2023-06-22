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無知自由

副刊版 2023/06/22

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旅遊美國最大的痛苦，竟然是出入海關，工作人員態度普遍都惡劣，高頭大馬外籍人士總以呼喝作主要溝通方式，唯今次由三藩市返港的經歷卻截然不同，過行李檢查時竟聽到廣東話斯文地問：「你係醫生？」實在有點受寵若驚，故便搭訕幾句，想不到說不到兩句，他便認真地說：「香港現時實在不好。」像是在可憐醫生需要回港般模樣。

「香港還好，經濟慢慢恢復。」醫生客氣地回答。

「不好不好，很多同事也移民，定是不好。」醫生不便繼續解釋，想他既在TSA（Transportation Security Administration）當行李檢查員，那他定必入籍長居美國，既然並非長居香港，他又憑甚麼資料定論香港不濟？

不再費甚麼心神，開心繼續回港旅程，因實在想念香港的好，尤其那碗雲吞麵，突然在輪候上機時，前面有位二十來歲女士帶着年老姑媽回港，以廣東話大聲地跟姑媽說：「若不是有家人在香港，我一世也不會回港。」隨後再跟姑媽發表偉論：共產黨如何不公平地對待香港人，又如何打壓年輕人云云。

思想和發言當然有百份百自由，但建基於無知的自由，聽下去卻有點可憐；沒有親身經歷和感受，又如何知道香港境況？在香港這好地方，已住了二十五年，從未感到人身自由受威脅，為何這兩位境外華人卻硬要說香港不好、不自由。說到最後，他們資料來源也離不開美國傳媒。

立足於無知的自由，是真自由嗎？

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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