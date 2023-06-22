抄襲（Plagiarism），抄錄他人作品作為己出/己用，又沒有註明出處，無論任何範疇，都是違犯專業操守的。若是有頭有面專業人士，更不能詐詐諦側側膊扮無知，一旦被揭發，抄襲者必遭鄙視、誠信盡失。

在學術界裏，抄襲是嚴重違背道德的行為，學生若被發現抄襲，修讀科目必定不合格，更可能會被撤銷學位，所以每位教授開課首日必會說明抄襲的後果。對待抄襲惡行，我是非常嚴肅的，除了在課程大綱白紙黑字寫明抄襲行為必定「肥佬」外，劈頭第一堂亦會當面跟學生講清楚一定無情講，因為品格最重要。教學人員更甚，若明知故犯，被證實有抄襲行為，會被開除，即使離開任教地方，日後這個污名也會跟足一世。

其他專業範疇亦是，倘若公然抄呀抄，當其他人傻的嗎？二○一七年，一班心理學家在學術期刊《Ethics & Behavior》發表了一篇研究報告，有以下特徵的人最容易抄襲：一、對自己的能力欠缺信心。二、自以為所屬單位（i）不能偵察到自己抄襲；又或（ii）對抄襲行為不會施予太重的懲罰。三、道德推理（moral reasoning）的思考能力非常薄弱。此三項中的任何一項，都與專業二字背道而馳。

香港需要在各範疇有優秀的專業人士，承托着我們社會的水準，但近日又看見一單專業人士公然抄襲。我不知當事人有甚麼感覺，但外界人士看在眼內，夠肉酸的。我更有興趣看看他所屬的範疇如何處理此事，因為這本來是一個人犯的錯事，但若相關單位沒有處理得宜，則可影響公眾對那個專業單位的整體觀感。即是說，這件事本身亦是一件需要面向公眾的公關事。暫時，只看到有相關人士出來說此專業工作壓力大（真心想問：哪個專業不是壓力大的？），亦有人言下之意表示已經予以責備。即是說，呈現在公眾視野的，是一個專業人士公然抄襲的行為原來沒有實質後果，日後頂多面懵少少而已。而現在又似乎多了許多人，確實真的不介意面懵懵地面向公眾。