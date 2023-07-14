煤氣CulinArt 1862融入ESG環保元素  創新理念推動餐飲業邁可持續發展

隨着經營成本上漲，不少食肆都各出其謀以求開源節流，而煤氣公司於去年底開設的CulinArt 1862的高級餐廳，當中不只提供融合可持續元素的多國美食佳餚，更在廚房引入了物聯網（IoT）技術，打造全港首個工商業智慧廚房，為餐飲運作賦予新定義。想知道有關新概念和技術如何能夠做到減省經營成本，配合可持續發展的大趨勢？立即帶大家深入了解！

首創IoT工商智慧廚房 克服人手短缺問題

位於銅鑼灣的CulinArt 1862是一家集合精緻及休閒餐飲概念的現代餐廳，當中由廚房以至餐廳樓面的硬件配置與軟件設計均由煤氣公司的工商產品及安裝部一手包辦。針對餐飲業近年常見的挑戰，以創新科技提供解決方案。

就以餐飲業持續人手短缺的情況為例，因應業界經常遇到廚師經驗不足的問題，難以維持食品質素，CulinArt 1862特別引入IoT智慧廚房，實時監察廚房運作情況及收集數據。就像油炸食物時，透過安裝於炸油爐的電壓感應及溫度感應，系統可以監察爐具的運作情況，並顯示於平台上。透過溫度感應，讓廚師可知道炸油爐的即時油溫。而系統同時可顯示氣體煮食爐、焗爐以及熱水爐的運作狀態，即使是缺乏經驗的廚師，亦可確保廚房運作暢順，輕鬆烹調美食。

▲ CulinArt 1862的IoT廚房，可實時監察爐具運作狀態。

應用光學字元辨識技術 藉數據分析提升營運效益

因應餐飲業的經營成本持續上漲，為全面掌握各項開銷，CulinArt 1862的智能廚房特別在煤氣錶上安裝鏡頭並利用光學字元辨識（OCR）技術，實時監察煤氣錶的讀數。系統會把每天爐具的煤氣用量分布及7天用氣量，以圖表形式清楚展示，餐廳負責人可以透過平台掌握實際情況，並分析相關數據，從而安排廚房爐具的運用，減少不必要的浪費，達致節省成本的目標。

此外，透過系統提供的分析，餐廳負責人除可預先為爐具及系統安排預防性檢測，大幅減少維修保養所需的時間及費用外，更可避免因突然故障而影響餐廳運作，同時滿足改善經營效益，以及實踐環保的需要。

首設智能移動農場零售/租借服務 提供有機新鮮食材

CulinArt 1862不只透過創新科技優化營運效益，為餐飲業界提供借鏡，餐廳更積極在日常營運中引入各種綠色元素，為實現可持續發展作出貢獻。例如配合大眾對有機新鮮食材的需求增加，CulinArt 1862乃全港首間餐廳提供智能移動農場零售/租借服務，讓市民毋須前往新界農場，亦可透過餐廳提供的平台，種植和收割水耕植物，讓他們可輕鬆品嚐優質蔬菜。而餐廳更會詳細介紹每個相關菜單項目和售出植物所節省的碳排放量，藉此向大眾宣傳環保概念。

▲ CulinArt 1862乃全港首間餐廳提供智能移動農場零售/租借服務，讓市民可於市區種植和收割水耕植物。

餐廳員工自主農場栽種食材 剩餘食材捐贈慈善機構

另外，由於餐廳使用的不少香料、食材均須由外地空運抵港，為免需求不穩而造成浪費及減少碳排放，CulinArt 1862乃全港首間餐廳由員工自主農場栽種食材入饌。假如出現剩餘食材的情況，餐廳更會捐贈食材予慈善機構，與社區共享，造福社群。

▲ 煤氣公司於錦田的有機薈低碳農莊。

環保再用 以倒塌龍眼樹製作最大環保餐桌

除了在食材採購及應用上融入可持續概念外，CulinArt 1862在餐廳設計和布置上亦積極實踐環保理念。例如餐廳內的餐桌是由被颱風吹倒的龍眼樹製作，其樹齡高達160歲，而製成品更是全港最大的環保餐桌。

▲ 以颱風吹倒的龍眼樹製作最大環保餐桌。

首家餐廳採用木製NFC卡片 減少不必要浪費

考慮到部分顧客領取餐廳卡片後往往不慎遺失，造成浪費，CulinArt 1862設有木製的NFC卡，顧客只要利用智能手機輕拍NFC卡，即可獲得餐廳的資料如地址、電話及營業時間等資訊，並即時新增為聯絡人，方便快捷，減少浪費。該木製卡不只切合環保與可降解的要求，更貫徹餐廳環保、智能化的營運方針。

▲ CulinArt 1862設有木製的NFC卡，顧客只要利用智能手機輕拍NFC卡，便可即時新增為聯絡人。

餐廳地址：銅鑼灣禮頓道 29 號華懋禮頓廣場1樓

查詢電話：2884 2603

餐廳網址：https://www.culinart1862.com/en/

立即預約：https://www.culinart1862.com/en/book-now/dinner

（特約）