由國泰新招 看香港內地拉近情感

近日，國泰航空行政總裁林紹波公開表示，經過一段時間的檢視，決定採取一系列措施優化服務：一、提升服務文化培訓；二、擴大普通話服務的範圍；三、在內地招聘機艙服務員。特別是國泰航空準備從內地招聘講普通話的機艙服務員，以及強制所有機艙服務員參與下月起新增的服務文化培訓，國泰航空的表態和新招，引起輿論廣泛關注。

早前國泰航空空服人員歧視內地乘客一事，搞得國泰公司灰頭土臉，網上輿論一邊倒地譴責國泰航空「歧視非英語乘客」、「歧視內地人」，行政長官李家超也公開表示，這些不敬言行，傷害了香港與內地同胞的感情，破壞了香港一貫尊重、有禮、共融的文化和價值觀。這些言行發生在香港的航班上，令人感到痛憤和失望。

國泰航空高層多次公開道歉，並解僱了3名空服人員，但依然難息眾怒；林紹波此次公布的3項舉措，讓人感覺到，這一次國泰航空真的放下身段，開始認真糾錯了！

其實，「歧視講普通話的內地人」之現象，在香港各階層、各領域都不同程度地存在，而國泰航空提供了一個「典型案例」，也說明該公司的文化有着「崇洋抑中」的傳統，是時候徹底改造了！國泰航空系統性解決「歧視內地人」問題，令人想到香港各行業是否都應思考：如何拉近與內地民眾的感情？

擺正心態 破3「魔咒」理性待內地

香港回歸祖國近26年，但部分市民的心態與一國兩制不合拍，有3個不正常的心態。

第一，「打工仔」的心態。在部分人看來，香港回歸祖國，無非是「換了個老闆」，以前的老闆是大英帝國，現在的老闆則是中華人民共和國。在這些人的意識裏，香港與國家的關係，是打工仔與老闆的關係，言下之意，相處得好就合作，相處得不好就炒老闆魷魚。

這個心態顯然是很不對的，香港與內地同屬於一個中國，如同一個家庭的父母及兄弟姊妹，有血緣關係，不是想「炒魷魚」就可以炒的；況且，還有憲法和基本法構成的法治基礎，確定了香港與國家的牢固關係。

第二，「高人一等」的心態。香港人曾經比內地人富裕很多，港人受教育程度也普遍高於內地人，香港又長期處於英國的統治下，而英國在近代以來比中國發達。曾幾何時，港人兩眼北望，看到的盡是窮山惡水，這令很多港人有一種天然的優越感；改革開放之初，許多港人進入內地投資興業，以「老闆」和「教師爺」的身份與內地人打交道，這更增添了心底的優越感，形成了「高人一等」的心態，認為自己沒有必要對內地人熱情服務，應該是內地人看自己臉色行事。

第三，「愛恨交織」的心態。隨着內地經濟崛起，愈來愈多內地人來港旅遊，其中不乏「豪客」，不惜重金在港購物，令商家賺得盆滿鉢滿，部分港人對內地「豪客」之愛是發自內心的；但內地遊客在帶動消費的同時，也使原本擁擠的街道、商場、地鐵、公共巴士變得更加擁擠，打擾了部分市民的生活；另有一些「水客」擾民，也令人心生煩惱。於是，香港人對內地人的感情變得複雜，盼內地人來港消費，又怕內地人來港擠佔自己的生活空間，心裏極其矛盾。

以上3種心態，是影響香港與內地民眾的主要心理因素。與內地民眾拉近感情，首先要打破心中的「魔咒」，擺正心態，以平等、理性的心態看待內地及內地同胞。

洞悉世事 認清3大變化

香港是國際大都市，香港人一貫具有積極應變的優點，但這些年來，在「泛政治化」的大背景下，部分港人不能客觀、理性地看待變化，往往被一些別有用心之人騎劫，陷入了「只見樹木，不見森林」的境地，不能全面客觀準確地洞悉正在發生的以下3個變化。

一是世界之變。時下，世界百年未有之大變局加速演進，這個變化最明顯地體現在經濟實力的消長。1976年，由美國、英國、法國、德國、日本、意大利和加拿大7個發達國家組成的七國集團（G7）成立，7國當時的GDP佔全球61.88%；到了2022年，七國集團GDP僅佔全球的43.1%，而在2022年，由中國、巴西、印度、俄羅斯、南非5個發展中國家組成的「金磚國家」，其GDP佔全球25.55%。

從發展趨勢來看，七國集團在全球經濟中的佔比繼續在下降，「金磚國家」的佔比則繼續會上升，如今已有20個國家排隊申請加入「金磚國家」的行列。

二是中國之變。中國內地曾經很窮，但現在中國是世界第二大經濟體，是全球120多個國家的第一大貿易夥伴，對世界經濟增長的貢獻率超過30%，中國的中產階層超過4億人。中國經濟實力增強，可以從美國對待中國的態度和一系列動作上可以看出，美國作為「世界老大」，最擔心的是「世界老二」挑戰其地位。如今，美國對中國的打壓和圍堵的範圍愈來愈廣、強度愈來愈大，可見中國實力正不斷增長，盡管中國領導人多次重申，中國崛起不會挑戰美國地位，美國始終感到焦慮。

三是香港之變。香港經濟起飛，曾得益於承接了歐美產業轉移，但究其根本原因，是充當了內地與世界之間「超級聯絡人」的角色。由於內地至今沒有完全開放金融市場，外資進入內地、內地企業海外融資投資，都須經過香港這個通道，而隨着內地市場規模一步步擴大，香港作為國際金融中心的地位日益穩固。

未來，隨着全球經濟繼續「西降東升」，香港對內地經濟的依存度會愈來愈大，特別是粵港澳大灣區建設，可解決香港地域狹小的困境，為香港提供更廣闊的發展空間，這決定了香港經濟的最大動能來自內地。

從以上3個變化認識香港與內地的關係，有助於我們認清形勢，調整心態，主動拉近與內地民眾的感情。

多出實招 展開「系統性修復」

與以往不同的是，國泰航空此次不是簡單地道歉了事，也不是解僱涉事員工就萬事大吉，而是意識到自己的企業文化出了問題，採取「系統修復」的辦法，提升服務質量。相關措施具體且務實，令人欣慰，例如機艙服務員的名牌上，將清晰顯示出可提供服務的語言，包括普通話及其他亞洲地區語言，機艙服務員如能使用多於一種亞洲地區語言，可每月獲得新增設的津貼。

香港要繁榮發展，內地是最大支撑，各行業都應主動拉近與內地民眾的感情。今年以來，香港中小學師生多批次到廣東交流，香港和廣東醫衞界攜手破解體制機制難題，香港老人北上「跨境養老」，香港特區政府官員和立法會議員走訪廣東三市，等等。這都有利於拉近香港與內地民眾的感情，推動香港融入國家發展大局。

其實，拉近與內地民眾的感情，香港還有許多事可以做。以推廣普通話為例，香港回歸後，雖然規定普通話是香港特區的官方語言，但在香港的官方活動中，使用普通話並不多見，市民在日常生活中更是很少使用。

語言是文化的載體，國語是國家統一使用的標準語言，不應有「兩制」之別，而應有「一國」之同。特區政府在推廣普通話方面應該出實招，例如要求本港公務人員在官方場合、高層級的會議上，必須講普通話；公營單位錄用工作人員，應把普通話作為必考科目。當普通話真正成為香港的通用語言，「歧視講普通話的內地人」現象自然就會銷聲匿迹。

香港與內地原本就同根同源，今後更要相依相偎；香港市民拉近與內地民眾的感情理所當然，但願香港各行各業和廣大市民行動起來。

▲ 國泰航空近日宣布，決定採取一系列措施優化服務，提升服務質量。（資料圖片）