企業實踐社會責任 「政治認可」影響大

企業社會責任(corporate social responsibility,CSR)愈來愈受到各方重視,並要求企業以實際行動回饋社會。近年,具高瞻目光的企業高管積極實踐CSR,並將之納入經營策略,務求經濟利益與社會利益一致,建立起與時並進的經營模式。

在新興經濟體和轉型經濟體中,國家在CSR中扮演重要角色,並且經常通過政治聯繫,影響企業採取實際行動,而影響的一個重要方式,是通過「政治認可」(political endorsement)和「政治聯繫」(political connection)所形成兩者之間的政治關係,把政府的期望和壓力傳遞給企業。

「政治聯繫」增正當性 助企業發展

順筆補充說明一下,有研究指出,具「政治聯繫」的企業可增加其對外的聲譽,向消費者、投資者、來往銀行及上下游企業,彰顯政府的認可效用;當企業面對衝擊時,或有更大可能獲得政府及時支援,從而降低環境衝擊帶來的不確定性。

除了有利企業獲得外部資源,「政治聯繫」還可以協助企業獲取生存與發展所需的正當性(legitimacy),促進有利於自身發展的法律及政策之制定。

不過,關於「政治認可」的企業是否更具社會責任感,現有研究得出相互矛盾的結論。一些研究表明,這類企業更多地遵從政府要求,更多地參與慈善捐贈和CSR報告;亦有研究指出,具「政治聯繫」的公司可能因免受嚴格審查,在環境實踐和報告方面的表現更差。

事實上,伴隨經濟快速發展,CSR可以作為一種手段,解決社會不平等和環境污染等日益嚴重的社會問題。筆者對這個問題作出研究,引入「選擇性參與」(selective engagement)的概念,描述企業如何基於成本效益的分析,戰略性地選擇在一種類型的CSR中做得更多,而在另一類型中做得較少。

根據制度理論,「政治認可」賦予企業正當性,並同時向這些企業傳導合規性的制度壓力,若然不合規,便會威脅到其正當性和,以及相關資源利益的喪失。不過,順應制度壓力,可能會對企業施加嚴格的約束和成本,因為這些壓力的外部來源,可能會引起與組織內部運營需求的衝突,如何作出自由酌處權,是一個很值得注意的問題。

我們認為,「選擇性參與」是緩解正當性和酌處權之間緊張關係的另一個重要策略。獲得政治支持的公司,可以利用政府存在的多種要求,更多地參與CSR實踐,從而減少對其自由酌處權的限制。

選擇性參與企業慈善 平衡成本

具體而言,筆者研究了在2000年代初期中國經濟轉型中,「政治認可」如何影響私營企業應對政府就企業慈善(corporate philanthropy)和環境實踐(environmental practices)的期望。中國民營企業的歷史較短,正當性相對不足,「政治認可」為它們帶來正當性,更好地獲得國家控制的資源,並減少行政上的不暢順。在2000年代初期,有關CSR的社會規範和法規,還沒有很好地建立起來,由於經濟快速增長帶來的社會問題愈來愈多,政府開始更關注CSR。

我們選擇對比企業慈善和環境實踐兩類CSR,主要有兩個原因。首先,它們在國家指導方針中獲得強調,因為兩者分別解決了政府對日益嚴重的社會不平等和環境問題之緊迫關注,使我們能測試國家對企業參與此類CSR實踐的影響;其次,這兩類CSR代表了對企業施加不同約束和成本的CSR活動,與企業慈善相比,環境保護需要改變內部運營,因此對企業施加更大的約束和成本。

研究方法和統計,不擬在本文細表,有興趣的讀者可參考筆者的論文(Are Politically Endorsed Firms More Socially Responsible?Selective Engagement in Corporate Social Responsibility),本文集中闡述研究結果。

研究力圖了解「政治認可」的企業,如何回應政府對CSR的期望,我們利用中國轉型經濟中私營企業的實證背景,通過對1,000多家私營企業的代表性樣本進行調查,發現獲得政治支持的企業,更多參與企業慈善事業;對於依賴國有企業提供物資的企業而言,「政治認可」對慈善事業的積極影響更大。通過認可這種調節效應,支持了我們的論點,即獲「政治認可」的企業響應國家對慈善事業的期望,以維持其正當性和相關資源利益。

此外,與企業慈善事業相比,獲得認可的企業較少參與環境實踐,這兩個CSR領域對公司酌處權施加了不同限制。研究結果表明,獲「政治認可」的企業有選擇地參與CSR,原因可能是為了平衡維持正當性和自由酌處權的需要。

扼要來說,獲得政治支持的企業,在慈善捐贈中的投入更多,而在環境實踐中的參與則更少;與企業慈善相比,環境實踐帶來更高的成本和約束,這與我們的解釋一致,即企業試圖通過選擇性參與CSR,來保持正當性和酌處權。

此外,維持正當性和酌處權作為推動選擇性參與CSR的潛在機制,可能適用於受到除國家以外利益相關者的高期望之企業。例如,近10年來投資者向企業施加壓力,要求企業遵守其業務在性別平等和環境可持續性等不同領域的社會影響,一些企業可能特別容易受到這種壓力影響,並在較少限制其酌處權的領域,表現出選擇性參與。因此,我們的理論和發現,提供了一個新視角,闡明企業在CSR方面的戰略反應。

加強監管 優化鼓勵CSR戰略

研究發現亦提供了政策和管理啟示。對於政策制定者來說,重要的是要預測政府對CSR指導方針的無意性後果(unintended consequences)。

雖然獲得政治支持的企業,可能更多地遵守某類型的CSR,但往往在嚴格限制其酌處權的CSR領域中,卻表現不佳,因而有必要加強對「政治認可」企業在成本高昂的CSR領域實踐中的監督和保證。

此外,研究表明不同形式的「政治認可」,可能會影響企業訴諸選擇性參與的程度。與政府獎勵(government award)相比,政治任命(political appointment)或不太可能促進這種戰略反應,政府可以在自身部門和機構之間進行協調,以制定更好的戰略鼓勵企業參與CSR。

對於企業管理者來說,我們的研究表明,在中國等轉型市場中,私營企業參與CSR,主要是作為維持及提高政治正當性的一種方式;相比之下,在成熟市場,企業參與CSR,則主要是為了樹立正面形象和強大品牌。另一方面,了解CSR的政治驅動力,也有助外國企業更好地制定其CSR戰略;此外,研究表明,盡管「政治認可」有好處,但這些企業需要為政府對CSR參與的更高期望作好準備。

▲ 企業社會責任可作為一種手段,解決社會不平等和環境污染等日益嚴重的社會問題。圖為2022年聯合國舉辦氣候變化大會。(新華社資料圖片)