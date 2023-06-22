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Dyson新空氣清新機 錐形氣流送風逾10米

行政人員版 2023/06/22

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繼Dyson的乾濕全能洗地吸塵機正式在港推出後，其最新3大新品家電之一、甲醛空氣清新機Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde，亦於昨日到港，並設有BP03及BP04

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欄名 : 科技新知

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