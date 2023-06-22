格林美獎新參賽規則 為AI獲獎設限制

在生成式AI熱潮下，有不少由AI生成曲詞，甚至是仿人聲的AI音樂誕生。然而，這些AI音樂將無緣格林美獎（Grammy Awards）。主辦方美國國家錄音藝術科學學院近日就下屆的參賽規則作新概述，表明只

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