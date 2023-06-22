格林美獎新參賽規則 為AI獲獎設限制 行政人員版 2023/06/22 分享： 分享： 在生成式AI熱潮下，有不少由AI生成曲詞，甚至是仿人聲的AI音樂誕生。然而，這些AI音樂將無緣格林美獎（Grammy Awards）。主辦方美國國家錄音藝術科學學院近日就下屆的參賽規則作新概述，表明只 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Dyson新空氣清新機 錐形氣流送風逾10米 今日 Dyson新空氣清新機 錐形氣流送風逾10米 蘋果Vision Pro 開啟空間計算時代 2023/06/21 蘋果Vision Pro 開啟空間計算時代 什麼是「軟信息」？ 基金機械人分析不了的一環？ 2023/06/21 什麼是「軟信息」？ 基金機械人分析不了的一環？ ZTE AR眼鏡 官網售逾4100元 2023/06/21 ZTE AR眼鏡 官網售逾4100元 歐盟通過2027年起 智能電話須用便攜電池 2023/06/21 歐盟通過2027年起 智能電話須用便攜電池 文娛藝術 科研 創新科技及應用 人工智能 音樂 IT技術