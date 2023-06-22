林健鋒：阿聯酋商界 有興趣來港發展 政治版 2023/06/22 分享： 分享： 愈多愈多人轉到新加坡投資？上周結束阿聯酋訪問的行會成員兼立法會議員林健鋒引述當地商界表示：「香港有很多新加坡沒有的優勢，有興趣來港發展，亦有意投資大灣區，7、8月更會來港實地視察。」 商貿團上周赴當地訪 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 一項提議惹批評 邵家輝稱「有誤會」 2023/06/21 一項提議惹批評 邵家輝稱「有誤會」 鄧炳強：反修例風波期間 曾感迷茫 2023/06/20 鄧炳強：反修例風波期間 曾感迷茫 李家超父親節有禮 兒子「背後撑腰」 2023/06/19 李家超父親節有禮 兒子「背後撑腰」 下周前廳交流會 局長議員擦出火花？ 2023/06/17 下周前廳交流會 局長議員擦出火花？ 李華明：民主黨擬戰區選 入閘非大問題 2023/06/16 李華明：民主黨擬戰區選 入閘非大問題 政治 林健鋒 阿聯酋 阿布扎比 香港 立法會 大灣區 新加坡 粉嶺高球場