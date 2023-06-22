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林健鋒：阿聯酋商界 有興趣來港發展

政治版 2023/06/22

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愈多愈多人轉到新加坡投資？上周結束阿聯酋訪問的行會成員兼立法會議員林健鋒引述當地商界表示：「香港有很多新加坡沒有的優勢，有興趣來港發展，亦有意投資大灣區，7、8月更會來港實地視察。」

商貿團上周赴當地訪

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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