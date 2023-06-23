歐化傢俬 飽覽 最佳意．德傢俬 副刊版 2023/06/23 分享： 分享： 今天在香港售賣高級傢俬的店舖星羅棋佈，但數到最有歷史的就一定數到有48年歷史的歐化傢俬（Ulferts），歐化傢俬的出現除了多年來引進不少歐洲名師的出品外，亦教懂了港人何謂有品味的室內家品，今年品牌繼 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Home 最新專欄文章 更多 張敬軒都Buy Montblanc圖書館概念限定店 2023/06/09 張敬軒都Buy Montblanc圖書館概念限定店 SWAROVSKI × Marvel 倒立水晶蜘蛛俠 索價20萬 2023/05/26 SWAROVSKI × Marvel 倒立水晶蜘蛛俠 索價20萬 坐看百大椅子 2023/05/05 坐看百大椅子 LALIQUE 動物大觀園 2023/03/17 LALIQUE 動物大觀園 21萬的白金之筆 Montblanc X Ferrari 2023/02/17 21萬的白金之筆 Montblanc X Ferrari 家品 消費資訊 意大利