歐化傢俬 飽覽 最佳意．德傢俬

今天在香港售賣高級傢俬的店舖星羅棋佈，但數到最有歷史的就一定數到有48年歷史的歐化傢俬（Ulferts），歐化傢俬的出現除了多年來引進不少歐洲名師的出品外，亦教懂了港人何謂有品味的室內家品，今年品牌繼

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