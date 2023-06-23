日本直擊錶王補完計劃 Patek Philippe 2023年東京鐘錶藝術大展 副刊版 2023/06/23 分享： 分享： 百達翡麗（Patek Philippe）舉行錶展，帶有補完的意義。如何將184年製作高級鐘錶歷史進程，自家引以為傲的錶作、專利和技術上的突破，以深入淺出、簡單而隆重的方法展示給大眾？品牌選擇「 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 聯儲局6月停加息 鮑威爾：減息要兩年後 2023/06/17 聯儲局6月停加息 鮑威爾：減息要兩年後 蘋果創歷史新高 可成首隻4萬億市值股？ 2023/06/10 蘋果創歷史新高 可成首隻4萬億市值股？ 瑞士直擊走進沙夫豪森近郊 實睇IWC千錘百煉全新製錶中心 2023/06/09 瑞士直擊走進沙夫豪森近郊 實睇IWC千錘百煉全新製錶中心 擁抱AI CrowdStrike回調後更吸引 2023/06/03 擁抱AI CrowdStrike回調後更吸引 J12新錶星際數碼化 CHANEL轉攻獅子座頭商標 2023/06/02 J12新錶星際數碼化 CHANEL轉攻獅子座頭商標