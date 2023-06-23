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日本直擊錶王補完計劃 Patek Philippe 2023年東京鐘錶藝術大展

副刊版 2023/06/23

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百達翡麗（Patek Philippe）舉行錶展，帶有補完的意義。如何將184年製作高級鐘錶歷史進程，自家引以為傲的錶作、專利和技術上的突破，以深入淺出、簡單而隆重的方法展示給大眾？品牌選擇「

...

欄名 : Watch

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