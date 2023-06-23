中環日本餐廳ODDS推夏之饗宴 嘗盛夏時令海產+矜貴和牛 副刊版 2023/06/23 分享： 分享： 供應壽司、鐵板燒、燒鳥，以及集酒吧和咖啡廳於一身的日本餐廳ODDS，一直以來都是不少中環白領一族的食堂。最近餐廳推出夏之饗宴，料理長採用20個日本地區的時令食材，設計十多道創意菜式，賣相及味道都充滿驚 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 名人飯堂國金軒18周年 名廚盛宴重現失傳工夫菜 今日 名人飯堂國金軒18周年 名廚盛宴重現失傳工夫菜 米芝蓮2星廚師加盟意法餐廳 1111 ONES推全新嘗味套餐 2023/06/16 米芝蓮2星廚師加盟意法餐廳 1111 ONES推全新嘗味套餐 灣仔明閣推出夏日時令菜 品嘗6頭鮑魚＋釀鮮蟹蓋 2023/06/09 灣仔明閣推出夏日時令菜 品嘗6頭鮑魚＋釀鮮蟹蓋 前福臨門行政總廚加盟都爹利會館 新菜單主打招牌手工粵菜 2023/06/02 前福臨門行政總廚加盟都爹利會館 新菜單主打招牌手工粵菜 酒店全新炭烤扒房CARVER 自設乾式熟成櫃+環球頂級牛扒 2023/05/26 酒店全新炭烤扒房CARVER 自設乾式熟成櫃+環球頂級牛扒 日本 餐廳 美食 中環 菜式 魚 蝦 牛肉 北海道 清酒