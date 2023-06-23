中環日本餐廳ODDS推夏之饗宴 嘗盛夏時令海產+矜貴和牛

供應壽司、鐵板燒、燒鳥，以及集酒吧和咖啡廳於一身的日本餐廳ODDS，一直以來都是不少中環白領一族的食堂。最近餐廳推出夏之饗宴，料理長採用20個日本地區的時令食材，設計十多道創意菜式，賣相及味道都充滿驚

...