名人飯堂國金軒18周年 名廚盛宴重現失傳工夫菜 副刊版 2023/06/23 分享： 分享： 中環國金軒自2005年開業以來，由名廚太史菜後人李煜霖師傅領軍，堅持以最上乘食材烹調，對湯頭以及醬汁的調校更是一絲不苟，為食客呈獻每道佳餚。今年是國金軒18周年，李煜霖師傅聯同大廚仇建恩師傅攜手打造特 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 中環日本餐廳ODDS推夏之饗宴 嘗盛夏時令海產+矜貴和牛 今日 中環日本餐廳ODDS推夏之饗宴 嘗盛夏時令海產+矜貴和牛 米芝蓮2星廚師加盟意法餐廳 1111 ONES推全新嘗味套餐 2023/06/16 米芝蓮2星廚師加盟意法餐廳 1111 ONES推全新嘗味套餐 灣仔明閣推出夏日時令菜 品嘗6頭鮑魚＋釀鮮蟹蓋 2023/06/09 灣仔明閣推出夏日時令菜 品嘗6頭鮑魚＋釀鮮蟹蓋 前福臨門行政總廚加盟都爹利會館 新菜單主打招牌手工粵菜 2023/06/02 前福臨門行政總廚加盟都爹利會館 新菜單主打招牌手工粵菜 酒店全新炭烤扒房CARVER 自設乾式熟成櫃+環球頂級牛扒 2023/05/26 酒店全新炭烤扒房CARVER 自設乾式熟成櫃+環球頂級牛扒 中環 魚 食譜 國際金融中心 海味 中菜