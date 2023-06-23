名人飯堂國金軒18周年 名廚盛宴重現失傳工夫菜

中環國金軒自2005年開業以來，由名廚太史菜後人李煜霖師傅領軍，堅持以最上乘食材烹調，對湯頭以及醬汁的調校更是一絲不苟，為食客呈獻每道佳餚。今年是國金軒18周年，李煜霖師傅聯同大廚仇建恩師傅攜手打造特

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