到了「食在廣州」的廣州，只短留一天但當然仍要「食在廣州」。沉寂數年的廣州飲食界，疫情過後再蓬勃起來，尤令人注目是那「新派廣東菜」如雨後春筍，百花齊放。

留在廣州一天只限午餐和晚餐享用美食，選了一間中式分子料理和一間新派菜館，別的不說，只說兩者其中一道湯。前者分子料理餐廳以主題做菜，這個月的主題是：童年，故主廚嘗試以菜式勾起童年回憶，這道湯以「奶樽」形式出場，十分搞笑，只可惜奶嘴不大靈光，可能是因醫生早已忘記啜奶嘴方法，最終還是打開一口喝掉。

另一道湯在新派菜館品嘗，他們講究美學，小型冬瓜盅每人一客，小冬瓜在仙境般煙霧下出場，頗有詩意，但那管甚麼詩情畫意，最終還是狼藉地跑進肚子裏。

佩服其中創意，但兩者有同一敗筆，就是忘記「湯要熱喝」這基本原則，前者把魚湯放在膠奶樽很快變涼，後者加上大量乾冰為求製造氣氛，湯加速變涼。顧此而失彼，為外貌而犧牲內容，尤其遺忘了基本原則，這不僅是飲食大忌，也是做人做事的忌諱。

人生面對重要抉擇時，定要平衡利與害，在過程中，必先訂下原則性底綫，例如決定癌症治療時，若是早期癌症原則性底綫必是根治，那麼選擇治療時，無論如何花巧或困難，也要以此目標為依歸，不能為外表傷口大小而動搖根治原則。

顧此而不失彼，才是成功決策的藝術。

▲ 這道湯以「奶樽」形式出場，十分搞笑。（專欄作家提供圖片）

▲ 小冬瓜在仙境般煙霧下出場，頗有詩意。（專欄作家提供圖片）