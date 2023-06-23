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國際級的抄襲笑話

副刊版 2023/06/23

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要講近年抄人抄到變國際公關笑話，非美國前第一夫人梅拉尼婭莫屬。二○一六年，她出席丈夫特朗普共和黨提名競選美國總統的大會，被發現其演講辭抄襲奧巴馬夫人於二○○八年民主黨全國大會上的演說，字句是明目張膽地從演講的一段照搬。

梅拉尼婭被人發現將成段文字直接照抄，何其肉酸，那個幕後文膽（Meredith McIver）應該無地自容，尤其是那時還是競選，共和黨公然抄襲民主黨，被人笑到面黃，此舉簡直靠害。

但這本是一個人犯的錯，卻變成全team人一齊肉酸，皆因特朗普團隊的處理手法令人側目，且看之後他們如何處理：

一、當無事發生，由得人談論或恥笑，亦沒對McIver作出懲處，當地傳媒如CNN的頭條是這樣的：《No one to be fired after Melania Trump speech plagiarism episode》，令公眾看到：（A）原來不僅Mclver專業操守有問題，背後成隊人道德標準也奇低。（B）團隊蜀中無大將，只能聘用那些無能力、無專業道德、無誠信的豬隊友效勞。

二、特朗普競選幕僚指摘傳媒玩針對，並一口咬定對家希拉莉團隊「fanning」（煽動）公眾。一味賴人立心不良，卻不自我檢討，若自己無錯，人家如何有位插入？當公眾是無知乎？

後來，McIver公開承認自己為梅拉尼婭寫講稿時，確實「參考」了奧巴馬夫人的講稿，並為此向公眾道歉兼主動辭職。在那個地方，公然抄襲想不辭職也不行，皆因社會文化和民情不容許專業操守缺德的人，繼續面懵懵地身居要位，因為有dignity（尊嚴）和Integrity（誠信）才能有資格獲得尊重，這是當地社會文化。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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