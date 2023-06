要講近年抄人抄到變國際公關笑話,非美國前第一夫人梅拉尼婭莫屬。二○一六年,她出席丈夫特朗普共和黨提名競選美國總統的大會,被發現其演講辭抄襲奧巴馬夫人於二○○八年民主黨全國大會上的演說,字句是明目張膽地從演講的一段照搬。

梅拉尼婭被人發現將成段文字直接照抄,何其肉酸,那個幕後文膽(Meredith McIver)應該無地自容,尤其是那時還是競選,共和黨公然抄襲民主黨,被人笑到面黃,此舉簡直靠害。

但這本是一個人犯的錯,卻變成全team人一齊肉酸,皆因特朗普團隊的處理手法令人側目,且看之後他們如何處理:

一、當無事發生,由得人談論或恥笑,亦沒對McIver作出懲處,當地傳媒如CNN的頭條是這樣的:《No one to be fired after Melania Trump speech plagiarism episode》,令公眾看到:(A)原來不僅Mclver專業操守有問題,背後成隊人道德標準也奇低。(B)團隊蜀中無大將,只能聘用那些無能力、無專業道德、無誠信的豬隊友效勞。

二、特朗普競選幕僚指摘傳媒玩針對,並一口咬定對家希拉莉團隊「fanning」(煽動)公眾。一味賴人立心不良,卻不自我檢討,若自己無錯,人家如何有位插入?當公眾是無知乎?

後來,McIver公開承認自己為梅拉尼婭寫講稿時,確實「參考」了奧巴馬夫人的講稿,並為此向公眾道歉兼主動辭職。在那個地方,公然抄襲想不辭職也不行,皆因社會文化和民情不容許專業操守缺德的人,繼續面懵懵地身居要位,因為有dignity(尊嚴)和Integrity(誠信)才能有資格獲得尊重,這是當地社會文化。