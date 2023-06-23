吉野家呈獻全新「夏の丼物祭」 副刊版 2023/06/23 分享： 分享： 吉野家以「夏の丼物祭」為主題，推出3款適合夏天享用的美食，包括三文魚玉子丼（$89）。近年味道清新且營養豐富的「夏威夷碗」（Poke Bowl）愈來愈受歡迎，更有「減脂聖物」之稱，新推出的三文魚玉子丼 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : News 最新專欄文章 更多 Fortnum & Mason 推出茶葉餅乾禮盒 今日 Fortnum & Mason 推出茶葉餅乾禮盒 馬哥孛羅香港酒店 Cucina 推出澳洲黑松露宴 今日 馬哥孛羅香港酒店 Cucina 推出澳洲黑松露宴 《品格英雄》兒童劇場 2023/06/21 《品格英雄》兒童劇場 「鐘錶與奇迹」高級鐘錶展 9月重返上海 2023/06/21 「鐘錶與奇迹」高級鐘錶展 9月重返上海 「維他鮮茶所」快閃店首次登陸 K11 Art Mall 2023/06/16 「維他鮮茶所」快閃店首次登陸 K11 Art Mall 英國 日本 品牌 設計 美食 魚 組合 下午茶 雞肉 夏威夷