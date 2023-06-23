  • 29°C
香港時間 : 2023623日 (週五) 02:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

吉野家呈獻全新「夏の丼物祭」

副刊版 2023/06/23

分享：

分享：

吉野家以「夏の丼物祭」為主題，推出3款適合夏天享用的美食，包括三文魚玉子丼（$89）。近年味道清新且營養豐富的「夏威夷碗」（Poke Bowl）愈來愈受歡迎，更有「減脂聖物」之稱，新推出的三文魚玉子丼

...

欄名 : News

最新專欄文章 更多

Fortnum & Mason 推出茶葉餅乾禮盒
今日
Fortnum & Mason 推出茶葉餅乾禮盒
馬哥孛羅香港酒店 Cucina 推出澳洲黑松露宴
今日
馬哥孛羅香港酒店 Cucina 推出澳洲黑松露宴
《品格英雄》兒童劇場
2023/06/21
《品格英雄》兒童劇場
「鐘錶與奇迹」高級鐘錶展 9月重返上海
2023/06/21
「鐘錶與奇迹」高級鐘錶展 9月重返上海
「維他鮮茶所」快閃店首次登陸 K11 Art Mall
2023/06/16
「維他鮮茶所」快閃店首次登陸 K11 Art Mall
英國 日本 品牌 設計 美食 組合 下午茶 雞肉 夏威夷

上一篇文章

[跑馬地家常便飯]

下一篇文章

Fortnum & Mason 推出茶葉餅乾禮盒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？