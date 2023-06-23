吉野家呈獻全新「夏の丼物祭」

吉野家以「夏の丼物祭」為主題，推出3款適合夏天享用的美食，包括三文魚玉子丼（$89）。近年味道清新且營養豐富的「夏威夷碗」（Poke Bowl）愈來愈受歡迎，更有「減脂聖物」之稱，新推出的三文魚玉子丼

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