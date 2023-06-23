刺激來港航班恢復 重拾樞紐地位

土耳其上月底舉行大選，令筆者再次留意該國伊斯坦堡機場。在航空評級公司Skytrax最新的機場排名中，伊斯坦堡機場排名第六，比2021年上升了兩位，而根據國際機場協會（Airport Council International）的資料，以國際旅客人數計，伊斯坦堡機場在2022年排名第五，有逾4,800萬名國際旅客，第一位則是杜拜機場；無論以人數或評分計算，香港國際機場均十大不入，有說是因為旅客不足不利評分，當旅客人數上升時，本港機場便會重登十大。

疫下機場大洗牌 港競爭力堪憂

對此，筆者有點擔心，在2019年，香港國際機場是全球排名第四（以國際旅客計算）的客運機場，但在2022年卻十大不入；相反，阿聯酋杜拜國際機場（Dubai International Airport）、卡塔爾哈馬德國際機場（Hamad International Airport）、新加坡樟宜機場的國際旅客量，已恢復得七七八八，土耳其伊斯坦堡機場的客運量甚至比新冠疫情前更高，可見機場的競爭相當激烈，疫情令機場大洗牌，情況對香港不利。

有人對此不悲觀，因為只要復飛，便可以搶回原本的地位，反正有航權；但事實上，2022年時不斷有航班被熔斷，不少航空公司索性不飛來香港，於是不少航點到目前也未恢復，即使恢復了班次也大不如前，例如來往香港和紐約的航班正是一例。筆者並非要事後孔明，而是想指出，當局作出任何決定前，一定要考慮後遺症，特區政府作決定時往往就是沒有全盤考慮，航班熔斷正是一個好例子，現在要航班復常，似乎比起想像中難得多。

過往航班熔斷欠周全 恢復不易

去年4月底時，香港機場的飛機班次比剛果首都金沙薩（Kinshasa）的機場還要少，今年的情況好得多，但可惜仍然不及土耳其伊斯坦堡機場，這點相信本港不少航空業的朋友也始料不及。今年4月，伊斯坦堡機場有60,789航班班次，香港只有21,545班次；而今年首3個月的機場國際旅客，伊斯坦堡機場有約2,000萬，香港機場則有697萬，這還不是來港旅客的數字，只是機場的國際旅客，可見當本港機場停滯不前的時候，其他地方便搶了本港的聯繫，相信不少讀者也曾在去年甚至今年，利用杜拜、多哈、新加坡等地機場來往歐洲等地。

無論在評分還是客運量，多哈及新加坡的機場均名列前茅，它們已建立的聯繫不易被改變，這正是本港現時的情況，去年趕航空公司走，它們找了別處，現在找回來，它們便有成本效益的考慮，因為恢復航班班次成本不低，要停止是容易的，但要建立便難了。

本港想加快趕上，不是沒有辦法，但不是單憑機管局可以解決。特區政府可以考慮補貼來港航班一段時間，以航點為基礎，而補貼的方式可以是豁免着陸費、當局代付航班的地面服務費、甚至是部分燃油費，並訂定上限，例如每航班8萬元，以今年4月來港航班數目計算，每月補貼金額約5.6億元，如果為期6個月，則是30多億元，香港可以負擔得來，這便加快了恢復香港航空樞紐的角色，否則復常路將會很漫長，甚至最終不可能回復疫情前的水平。

倡補貼國際航班 增供應平抑票價

特區政府提出的機票抽獎，是刺激需求，而航班津貼則是增加供應，將令機票價格下降。現時航班不足，令機票價格上升，不利從外地來港的旅客，而機組人員不足是主要的原因，這點不全是用錢可以解決，當局可以更主動與航空公司商討復航及增加班次的安排，航空公司帶來的是消費力較高的旅客，有利本港各行各業。

新加坡在很多領域上均超越香港，新加坡航空及樟宜機場已持續多年全球名列前茅，在Skytrax最新公布的2023年最佳航空公司排名中，新加坡航空再度登上榜首，第五度奪得世界最佳航空公司大獎，第二及第三位分別為卡塔爾航空及日本全日空，土耳其航空則排名第六，比去年上升一位；至於本港國泰航空，則從疫情低谷反彈重入十大，排名第八，但仍未追回2019、2021年水平。

本港航空業在疫情中重創，希望當局不要再胡亂作出停航的決定，也希望香港國際機場在航班及國際旅客數目等方面，可以盡快趕上伊斯坦堡機場，更希望國泰航空可超越土耳其航空，畢竟優秀的航空公司與機場是相輔相成的。

▲ 當局可考慮補貼來港航班一段時間，以航點為基礎，以增加供應、令機票價格下降，加快恢復香港航空樞紐的角色。（資料圖片）