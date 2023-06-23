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從蘋果推銷產品 透視高手說故事法則

行政人員版 2023/06/23

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若說講故事最強企業，蘋果公司（Apple）肯定穩佔一席。從改變世界的iPhone，開創先河的iPod，還是將小眾產品變成主流的Apple Watch、iPad和AirPods，蘋果一直在重新塑造大眾對

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撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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