從蘋果推銷產品 透視高手說故事法則 行政人員版 2023/06/23 分享： 分享： 若說講故事最強企業，蘋果公司（Apple）肯定穩佔一席。從改變世界的iPhone，開創先河的iPod，還是將小眾產品變成主流的Apple Watch、iPad和AirPods，蘋果一直在重新塑造大眾對 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 港產「保安雲」系統 提升值勤人員安全效率 2023/06/16 港產「保安雲」系統 提升值勤人員安全效率 教育者應對AI時代 可借鏡策展人模式 2023/06/09 教育者應對AI時代 可借鏡策展人模式 報讀AI免費課程 及早增值是上策 2023/06/02 報讀AI免費課程 及早增值是上策 全球進入AI時代 給同學6個建議 2023/05/26 全球進入AI時代 給同學6個建議 創建3D模型捕捉細節 AI分析誕生虛擬偶像 2023/05/19 創建3D模型捕捉細節 AI分析誕生虛擬偶像 科研 科技行業 創新科技及應用 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） 產品 智能手機 iPhone 科技產品 iPad