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Intel分拆晶圓代工 明年製造收入料逾1565億

行政人員版 2023/06/23

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芯片製造巨頭英特爾（Intel）近年積極為其他半導體公司，提供晶圓代工的第三方芯片製造業務。Intel周三（21日）指，將重組其製造業務。

Intel日前在晶圓代工投資者會議上宣布，晶圓代工服務（IFS

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欄名 : 科技新知

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