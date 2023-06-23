Intel分拆晶圓代工 明年製造收入料逾1565億 行政人員版 2023/06/23 分享： 分享： 芯片製造巨頭英特爾（Intel）近年積極為其他半導體公司，提供晶圓代工的第三方芯片製造業務。Intel周三（21日）指，將重組其製造業務。 Intel日前在晶圓代工投資者會議上宣布，晶圓代工服務（IFS ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Apple Vision Pro 推軟件開發工具 今日 Apple Vision Pro 推軟件開發工具 格林美獎新參賽規則 為AI獲獎設限制 2023/06/22 格林美獎新參賽規則 為AI獲獎設限制 Dyson新空氣清新機 錐形氣流送風逾10米 2023/06/22 Dyson新空氣清新機 錐形氣流送風逾10米 蘋果Vision Pro 開啟空間計算時代 2023/06/21 蘋果Vision Pro 開啟空間計算時代 什麼是「軟信息」？ 基金機械人分析不了的一環？ 2023/06/21 什麼是「軟信息」？ 基金機械人分析不了的一環？ 分拆 Intel 美元