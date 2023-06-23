Apple Vision Pro 推軟件開發工具 行政人員版 2023/06/23 分享： 分享： 蘋果（Apple）月初在WWDC上，發布其首款混合實境裝置Apple Vision Pro，成為一時熱話。為建立更強大的Apple Vision Pro開發者社群，蘋果昨推出全新軟件工具及技術，方便開 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Intel分拆晶圓代工 明年製造收入料逾1565億 今日 Intel分拆晶圓代工 明年製造收入料逾1565億 格林美獎新參賽規則 為AI獲獎設限制 2023/06/22 格林美獎新參賽規則 為AI獲獎設限制 Dyson新空氣清新機 錐形氣流送風逾10米 2023/06/22 Dyson新空氣清新機 錐形氣流送風逾10米 蘋果Vision Pro 開啟空間計算時代 2023/06/21 蘋果Vision Pro 開啟空間計算時代 什麼是「軟信息」？ 基金機械人分析不了的一環？ 2023/06/21 什麼是「軟信息」？ 基金機械人分析不了的一環？ 軟件 Apple WWDC