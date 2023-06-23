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Apple Vision Pro 推軟件開發工具

行政人員版 2023/06/23

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蘋果（Apple）月初在WWDC上，發布其首款混合實境裝置Apple Vision Pro，成為一時熱話。為建立更強大的Apple Vision Pro開發者社群，蘋果昨推出全新軟件工具及技術，方便開

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