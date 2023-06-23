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邊做邊學 互相交流

行政人員版 04:00 2023/06/23

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我早年加入奧美的一個很重要原因，是公司提供了豐富的培訓機會。當時奧美是少數設有培訓總監職位的廣告公司，定期為員工提供不同範疇的培訓。當時我的老闆Andre Naire也有一套很有系統的培訓計劃，針對不同職級的員工。那是我成長得最快的時期，奠定了我對廣告、特別是媒介策劃的理論基礎。

然而，時移勢易，許多當年的課程現在已經過時了。此外，傳統的上課式學習，成效也不太顯著。我在中文大學教書的時候，跟學生們說，所謂「教學」，現在只剩下「學」，沒有「教」。因為網上有最多最新的學習資源，比任何一個老師所知都要多和新，只要學生願意學習，得着一定比在課堂上多。

而且，科技日新月異，年輕的一代不一定要追隨上一代的學習曲綫（learning curve），可以直接學習和使用最新的技術。現今院校的一些課程，已經跟時代有點脫節，有些新課程又難以找到合適的老師去教授——因為太新，根本就沒有人是專家。

最近有子公司安排了一個分享會，讓幾個年輕員工跟其他同事分享AI的應用，我也參與其中，得到了很多體會，相信同事們也有同感。我認為企業應培養學習氛圍，大家邊做邊學，並且經常互相交流，這比煞有介事找人來教的效果更好。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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