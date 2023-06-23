7CAFÉ+╳VERSUS限定店進駐中環街市

7-Eleven自家品牌7CAFÉ+最近有新搞作，破格聯乘南非人氣運動襪品牌VERSUS喺中環街市開設期間限定店，以一系列全新推出嘅特色飲品，與型格十足嘅運動襪，推動健康生活新「型」態！

今次7CAFÉ+夥拍VERSUS推動「Get Creative‧Get Active‧Get Greener Coffee」，打造3款獨家設計嘅限量版運動襪（$117/對），每一款都揉合咗7-Eleven、7CAFÉ及7-SELECT嘅元素，展現品牌嘅獨特個性。期間限定店更注入健康及創新意念，推出該店限定系列，如「特調咖啡」、「特調椰子水」及「即製果昔」系列，每款分別售$28至$35；仲有不可錯過嘅即磨單品咖啡，熱飲售$23，凍飲$25.

即日起，喺該店買任何即調飲品或即製美食滿$20，即可以優惠價$97換購限量版運動襪1對。另外，即日至7月4日，可以試飲價$30品嘗即製果昔1杯；7月5至18日喺該店買7CAFÉ+即調飲品，仲可享減$3優惠㖭。

本文轉載自《晴報》

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