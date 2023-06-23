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青衣城「2023本地有機西瓜節」 40間本港有機農戶參與+攤位遊戲+舞台表演

行政人員版 04:00 2023/06/23

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鍾意食西瓜嘅朋友有口福喇，黛安知道，青衣城由噚日起至周日（25日）舉辦「開心香港漁農嘉年華︰2023本地有機西瓜節」，邀請咗40間本港有機農戶參與，售賣本地有機西瓜及農作物，大會推介今年特別品種，包括「皇玉」、「無籽3F-2728」、「超甜黑美人168」及「黛安娜」，甜度介乎8至12度，供應期有限，千祈唔好錯過呀！活動期間喺場內購買西瓜更可以獲得精美環保袋，送完即止。

此外，場內仲特別安排精采舞台表演，包括歌手鍾雨璇現場獻唱、四川變臉、魔術表演、音樂學院表演及弦樂演奏等，更有互動好玩嘅攤位遊戲，啱晒一家大小參與。

參觀市集後，大家仲可以到青衣城2期天台花園及平台花園，遊覽3大綠化打卡位，包括星光稻草園、綠色迷宮及巨型雛菊裝置，一邊打卡一邊學習耕種知識。另外，即日起至8月27日，港鐵商場為響應「開心香港」活動，同時會舉行「開心有獎Fun」及「開心Chill好味」活動，畀市民盡情食、買、玩，齊齊體驗「開心香港」。

本文轉載自《晴報

財政司司長陳茂波昨與嘉賓為活動主持啟動儀式，更買本地有機西瓜，支持本港有機農戶。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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