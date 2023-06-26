「中特估」機不可失　1隻高息ETF網羅各大板塊

要討論今年中港市場最大熱點之一，不能不提「中特估」。2022年11月，中國證監會主席易會滿表示，要建立「具有中國特色的估值體系」，「中特估」正式進入市場的目光，該概念主要針對國有企業，這些相關股份中更不乏藍籌股。

國企盈利潛力待挖掘

過去，不少人認為這類股份是「悶股」，皆因增長率不及成長股，股價波幅亦偏低，不過今年市場不確定性仍然存在，加上美國息口自去年急升，成長股估值受壓，而「中特估」主張為國企重新估值，反成為市場焦點。

實際上，「中特估」相關企業具備不少優質股的特性，例如公司大都為國企甚至是央企，規模龐大，業務面對的競爭較低，又有國家背景支持，業務穩定性較高。例如電訊股、能源股及內銀股等都是「中特估」的代表板塊，只有數間大型國企互相競爭，行業進入門檻高，加上與民生息息相關，業務穩定性相當高。因此，國企收入佔中國GDP超過六成¹，對經濟的重要性可見一斑。

若以中證香港內地國有企業指數及中證香港內地私營企業指數作比較，現時國企股息收益率大幅高於民企²，估值卻相對較低，其中原因是市場擔憂國企的盈利能力及槓桿率。不過，中證香港內地國有企業指數的股東權益回報率，2022年第四季已超過中證香港內地私營企業指數³，而槓桿率亦持續低於後者⁴，市場或過分擔憂以上因素。

國企多為高息股行列

國企之中有不少均為傳統高息股，如下圖所示，中證香港內地國有企業指數與中證香港內地私營企業指數相比，國有企業指數的股息收益率長期比私營企業指數為高⁵。然而，國企估值及市盈率一般比私營企業較低⁶，而這也是「中特估」的重點概念之一，即以不同維度去重新為國企估值，希望引出國企潛在升值空間。

實際上，中央強調提高國企技術能力的競爭力及優化企業結構，且這些企業往往在戰略產業之中，為了推進產業升級， 中特估的重要性進一步增強，期望為國企增加活力，提高營運效率及未來盈利能力的增長空間。

▲ 資料來源：彭博，2013年4月至2023年4月。

1隻高息ETF 股息率超7厘？同時捕捉「中特估」高股息低估值潛力

「中特估」相關企業的派息不俗，業務又相對穩定，不少「食息一族」均希望可以捕捉今次「中特估」所帶來的機遇。Global X恒生高股息率ETF (3110) 成分股中有6成為國企⁷（截至2023年4月30日），覆蓋不同板塊如金融股、能源股、電訊股、房地產股等等，正好捕捉「中特估」的潛力。3110 追蹤恒生高股息率指數，年化股息率達7.8%* (派息率不保證，可從股本中分派#) ，並目標每年3月及9月派息。

投資於ETF，投資者均會考慮ETF的資產規模。3110 為香港資產規模最大的高股息率ETF⁸，若想趁「中特估」勢頭買入相關股份博其長遠前景，不妨考慮以該ETF為工具，分散投資於多個板塊，既可捕捉國企估值提升的機遇，同時又可獲得潛在股息回報，為組合增加防守性及流動性。

了解 Global X 恒生高股息率ETF (3110) 及其風險披露詳情: https://bit.ly/44cjDta

*資料來源：未來資產環球投資 (香港) 有限公司，2023年6月15日。Global X 恒生高股息率ETF年化率的計算方法：以最近一年之每股股息 (2022年9月及2023年3月) ／2023年2月28日的每單位基金資產淨值。正股息率並不保證正回報。正分派收益並不代表可取得正回報。

#基金是否派息乃由管理人考慮多項因素及其自身分派政策後酌情決定。管理人可酌情決定從本基金資本或收入總額撥付股息。從資本中撥付股息，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何分派可能會導致每單位資產淨值即時減少。任何涉及從基金資本中派發的股息的分配都可能會導致單位資產淨值即時下降。

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本資料僅供香港投資者使用。本資料並非買賣任何證券或其他金融工具的招攬、要約或推介。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。

Global X 恒生高股息率 ETF (本基金) 無法保證會就組成相關指數的證券宣派及派付股息。有關該等證券的股息派付率視乎相關指數成分證券的公司或 REIT 的表現以及管理人無法控制的因素（包括但不限於該等公司或 REIT 的股息分派政策）而定。無法保證基金的派息率與相關指數相同。投資者應參閱本基金的基金說明書所載的詳情，包括風險因素。發行者: 未來資產環球投資 (香港) 有限公司。本資料並未經香港證監會審閱。

1 資料來源：Wind，開源證券股份有限公司，截至2022年。

2 資料來源：彭博，2013年4月至2023年4月。

3 資料來源：彭博，2023年4月。

4 資料來源：彭博，2013年4月至2023年4月。

5 資料來源：彭博，2013年4月至2023年4月。

6 資料來源：彭博，2013年4月至2023年4月。

7 資料來源：未來資產，截至2023年4月30日。

8 資料來源：未來資產，港交所 (交易所買賣產品，股息類別，地區重點為香港，不包括房地產投資信託基金)，2023年6月15日。



(特約)