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香港國際龍舟邀請賽開鑼 9大龍舟選手造型LINE FRIENDS登場

副刊版 2023/06/24

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雖然端午節剛過，但由香港旅遊發展局（旅發局）及中國香港龍舟總會（龍總）合辦的「香港國際龍舟邀請賽」，會於今日及明天舉行。為吸引更多市民及遊客投入活動，旅發局今年特意與全球人氣爆燈的LINE

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欄名 : 本地遊

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