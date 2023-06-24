香港國際龍舟邀請賽開鑼 9大龍舟選手造型LINE FRIENDS登場 副刊版 2023/06/24 分享： 分享： 雖然端午節剛過，但由香港旅遊發展局（旅發局）及中國香港龍舟總會（龍總）合辦的「香港國際龍舟邀請賽」，會於今日及明天舉行。為吸引更多市民及遊客投入活動，旅發局今年特意與全球人氣爆燈的LINE ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 新加坡小魚尾獅Merli主題遊樂場 影相呃like贏新加坡機票 2023/06/20 新加坡小魚尾獅Merli主題遊樂場 影相呃like贏新加坡機票 Klook X 愉景灣酒店 首個蠟筆小新Staycation 早鳥優惠人均低至$995起+送主題禮品 2023/06/17 Klook X 愉景灣酒店 首個蠟筆小新Staycation 早鳥優惠人均低至$995起+送主題禮品 中電舊總部變身文化館 訴說香港及電力今昔發展 2023/06/10 中電舊總部變身文化館 訴說香港及電力今昔發展 K11 MUSEA首個汽車主題寵物友善花園 MINI Pets Garden免費入場 2023/05/31 K11 MUSEA首個汽車主題寵物友善花園 MINI Pets Garden免費入場 電影叮叮加場 名導同遊電車河 發掘上環取景地 2023/05/20 電影叮叮加場 名導同遊電車河 發掘上環取景地 香港 設計 運動 尖沙咀 發展局 旅發局 LINE LINE FRIENDS 龍舟