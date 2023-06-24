無國界醫生「靜音音樂會」 副刊版 2023/06/24 分享： 分享： 無國界醫生將舉辦一場別開生面、名為「Can we hear」的靜音音樂會。節目以影像、聲效、視覺效果及裝置等多媒體，配合歌手謝安琪、龍小菌等4組表演嘉賓的演出，以「沉浸式音樂體驗」多角度呈現流離失所者 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : News 最新專欄文章 更多 北海道豚丼店「豚丼のぶたはげ BUTAHAGE」全新餐牌 今日 北海道豚丼店「豚丼のぶたはげ BUTAHAGE」全新餐牌 Italian Tomato推出靜岡皇冠蜜瓜慕絲蛋糕 今日 Italian Tomato推出靜岡皇冠蜜瓜慕絲蛋糕 Fortnum & Mason 推出茶葉餅乾禮盒 2023/06/23 Fortnum & Mason 推出茶葉餅乾禮盒 吉野家呈獻全新「夏の丼物祭」 2023/06/23 吉野家呈獻全新「夏の丼物祭」 馬哥孛羅香港酒店 Cucina 推出澳洲黑松露宴 2023/06/23 馬哥孛羅香港酒店 Cucina 推出澳洲黑松露宴 歌手 媒體 表演 音樂會 九龍城 無國界醫生 香港兆基創意書院