無國界醫生「靜音音樂會」

無國界醫生將舉辦一場別開生面、名為「Can we hear」的靜音音樂會。節目以影像、聲效、視覺效果及裝置等多媒體，配合歌手謝安琪、龍小菌等4組表演嘉賓的演出，以「沉浸式音樂體驗」多角度呈現流離失所者

...