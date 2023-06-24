  • 29°C
香港時間 : 2023624日 (週六) 02:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

無國界醫生「靜音音樂會」

副刊版 2023/06/24

分享：

分享：

無國界醫生將舉辦一場別開生面、名為「Can we hear」的靜音音樂會。節目以影像、聲效、視覺效果及裝置等多媒體，配合歌手謝安琪、龍小菌等4組表演嘉賓的演出，以「沉浸式音樂體驗」多角度呈現流離失所者

...

欄名 : News

最新專欄文章 更多

北海道豚丼店「豚丼のぶたはげ BUTAHAGE」全新餐牌
今日
北海道豚丼店「豚丼のぶたはげ BUTAHAGE」全新餐牌
Italian Tomato推出靜岡皇冠蜜瓜慕絲蛋糕
今日
Italian Tomato推出靜岡皇冠蜜瓜慕絲蛋糕
Fortnum & Mason 推出茶葉餅乾禮盒
2023/06/23
Fortnum & Mason 推出茶葉餅乾禮盒
吉野家呈獻全新「夏の丼物祭」
2023/06/23
吉野家呈獻全新「夏の丼物祭」
馬哥孛羅香港酒店 Cucina 推出澳洲黑松露宴
2023/06/23
馬哥孛羅香港酒店 Cucina 推出澳洲黑松露宴
歌手 媒體 表演 音樂會 九龍城 無國界醫生 香港兆基創意書院

上一篇文章

無情自私

下一篇文章

姿勢不正腰脊椎間盤受壓 誘發腰背痛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？