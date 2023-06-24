大坑Maka Hiki推夏季美食 熱帶風情漢堡包+特色雞尾酒 副刊版 2023/06/24 分享： 分享： 夏日終於到來，位於大坑的餐廳酒吧Maka Hiki Tropical Bar & Grill推出多款消暑美食，包括充滿熱帶風情的漢堡包，共有6款獨特口味，如配上印尼炸雞的Bali Bliss ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 名古屋KOMEDA'S Coffee 屯門再開分店 店家限定甜品熊本蜜瓜冰與火 2023/06/19 名古屋KOMEDA'S Coffee 屯門再開分店 店家限定甜品熊本蜜瓜冰與火 江蘇銘悅中菜館推全新菜式 周末點心Brunch可嘗精選香檳 2023/06/17 江蘇銘悅中菜館推全新菜式 周末點心Brunch可嘗精選香檳 2023香港國際旅遊展 3成新參展地區90場講座及表演 2023/06/13 2023香港國際旅遊展 3成新參展地區90場講座及表演 J's Bar Bistro X 日本護膚品牌HABA推下午茶 免費送逾$2,500亮肌保濕套裝 2023/06/12 J's Bar Bistro X 日本護膚品牌HABA推下午茶 免費送逾$2,500亮肌保濕套裝 法國酒吧Terroirs by LQV 將布根地節慶La Paulee帶到香港 2023/06/10 法國酒吧Terroirs by LQV 將布根地節慶La Paulee帶到香港 餐廳 美食 菜式 蛋 甜品 酒吧 牛肉 雪糕 牛 午餐