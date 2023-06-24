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大坑Maka Hiki推夏季美食 熱帶風情漢堡包+特色雞尾酒

副刊版 2023/06/24

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夏日終於到來，位於大坑的餐廳酒吧Maka Hiki Tropical Bar & Grill推出多款消暑美食，包括充滿熱帶風情的漢堡包，共有6款獨特口味，如配上印尼炸雞的Bali Bliss

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欄名 : 新鮮熱辣

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