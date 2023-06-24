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北海道豚丼店「豚丼のぶたはげ BUTAHAGE」全新餐牌

副刊版 2023/06/24

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北海道超人氣豚丼專門店「豚丼のぶたはげ BUTAHAGE」近日將主餐目升級，增添近20款全新菜式，涵蓋丼物、天婦羅、小食及飲品，包括炙燒海鮮丼（$98），齊集多款時令海鮮食材，包括原隻日本帶子、赤海蝦

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