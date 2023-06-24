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樓市氣氛未見起色 一手價貼近二手成新趨勢

置業家居 2023/06/24

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近日新盤市場再度火熱，多個新盤推售，並主力市區新盤，其中啟德HENLEY PARK以近6年來同區最平開價新盤推出，備受市場注目。

恒地啟德HENLEY PARK早大半年前已獲批預售樓花同意紙，至近日屆現

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

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