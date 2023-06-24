樓市氣氛未見起色 一手價貼近二手成新趨勢 置業家居 2023/06/24 分享： 分享： 近日新盤市場再度火熱，多個新盤推售，並主力市區新盤，其中啟德HENLEY PARK以近6年來同區最平開價新盤推出，備受市場注目。 恒地啟德HENLEY PARK早大半年前已獲批預售樓花同意紙，至近日屆現 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 加息陰霾未散 一、二手交投齊回落 2023/06/17 加息陰霾未散 一、二手交投齊回落 內地生租屋潮啟動 業主宜訂明規矩及條款免爭拗 2023/06/10 內地生租屋潮啟動 業主宜訂明規矩及條款免爭拗 十大常見住宅裝修陷阱 2023/06/03 十大常見住宅裝修陷阱 樓市進入拉鋸期 還待利好消息推升 2023/05/27 樓市進入拉鋸期 還待利好消息推升 市場情緒趨向保守 預告樓價反覆回軟 2023/05/20 市場情緒趨向保守 預告樓價反覆回軟 一手市場 二手市場 HENLEY PARK 明雋 DOWNTOWN 38 加息 放盤