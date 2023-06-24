新盤開價兩極 視乎同區供應

【分析】近期市區盤連環搶攻，即時成為市場焦點，但發展商開價策略卻大不同，部分雖然以貼市價，甚至稍低市價，相反另一派則採用高同區二手價出擊，相信發展商除了按本身的持貨量，作為單位定價指標，樓盤實際所在地

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