  • 29°C
香港時間 : 2023624日 (週六) 02:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新盤開價兩極 視乎同區供應

置業家居 2023/06/24

分享：

分享：

【分析】近期市區盤連環搶攻，即時成為市場焦點，但發展商開價策略卻大不同，部分雖然以貼市價，甚至稍低市價，相反另一派則採用高同區二手價出擊，相信發展商除了按本身的持貨量，作為單位定價指標，樓盤實際所在地

...

欄名 : 封面故事

相關文章

啟德近6年最平新盤 HENLEY PARK首推148伙 折實$518萬起
今日
啟德近6年最平新盤 HENLEY PARK首推148伙 折實$518萬起
低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間
今日
低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間
1房佔供應逾5成 高座大部分連衣帽間
今日
1房佔供應逾5成 高座大部分連衣帽間
PARK PENINSULA 5盤醞釀推售涉5,257伙
今日
PARK PENINSULA 5盤醞釀推售涉5,257伙
市區2新盤 明雋、傲華齊開價 低於$500萬入場
今日
市區2新盤 明雋、傲華齊開價 低於$500萬入場

你可能感興趣

啟德近6年最平新盤 HENLEY PARK首推148伙 折實$518萬起
今日 01:00
啟德近6年最平新盤 HENLEY PARK首推148伙 折實$518萬起
低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間
今日 01:00
低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間
1房佔供應逾5成 高座大部分連衣帽間
今日 01:00
1房佔供應逾5成 高座大部分連衣帽間

最新專欄文章 更多

啟德近6年最平新盤 HENLEY PARK首推148伙 折實$518萬起
今日
啟德近6年最平新盤 HENLEY PARK首推148伙 折實$518萬起
市區2新盤 明雋、傲華齊開價 低於$500萬入場
今日
市區2新盤 明雋、傲華齊開價 低於$500萬入場
PARK PENINSULA 5盤醞釀推售涉5,257伙
今日
PARK PENINSULA 5盤醞釀推售涉5,257伙
1房佔供應逾5成 高座大部分連衣帽間
今日
1房佔供應逾5成 高座大部分連衣帽間
低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間
今日
低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間
銀行 一手市場

上一篇文章

啟德近6年最平新盤 HENLEY PARK首推148伙 折實$518萬起

下一篇文章

低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？