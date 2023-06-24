新盤開價兩極 視乎同區供應 置業家居 2023/06/24 分享： 分享： 【分析】近期市區盤連環搶攻，即時成為市場焦點，但發展商開價策略卻大不同，部分雖然以貼市價，甚至稍低市價，相反另一派則採用高同區二手價出擊，相信發展商除了按本身的持貨量，作為單位定價指標，樓盤實際所在地 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 啟德近6年最平新盤 HENLEY PARK首推148伙 折實$518萬起 今日 啟德近6年最平新盤 HENLEY PARK首推148伙 折實$518萬起 低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間 今日 低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間 1房佔供應逾5成 高座大部分連衣帽間 今日 1房佔供應逾5成 高座大部分連衣帽間 PARK PENINSULA 5盤醞釀推售涉5,257伙 今日 PARK PENINSULA 5盤醞釀推售涉5,257伙 市區2新盤 明雋、傲華齊開價 低於$500萬入場 今日 市區2新盤 明雋、傲華齊開價 低於$500萬入場 你可能感興趣 啟德近6年最平新盤 HENLEY PARK首推148伙 折實$518萬起 今日 01:00 啟德近6年最平新盤 HENLEY PARK首推148伙 折實$518萬起 低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間 今日 01:00 低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間 1房佔供應逾5成 高座大部分連衣帽間 今日 01:00 1房佔供應逾5成 高座大部分連衣帽間 最新專欄文章 更多 啟德近6年最平新盤 HENLEY PARK首推148伙 折實$518萬起 今日 啟德近6年最平新盤 HENLEY PARK首推148伙 折實$518萬起 市區2新盤 明雋、傲華齊開價 低於$500萬入場 今日 市區2新盤 明雋、傲華齊開價 低於$500萬入場 PARK PENINSULA 5盤醞釀推售涉5,257伙 今日 PARK PENINSULA 5盤醞釀推售涉5,257伙 1房佔供應逾5成 高座大部分連衣帽間 今日 1房佔供應逾5成 高座大部分連衣帽間 低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間 今日 低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間 銀行 一手市場