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低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間

置業家居 2023/06/24

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【直擊示範單位】HENLEY PARK近日開放交樓標準示範單位予外界參觀，單位為低座D座地下B單位，實用面積627平方呎，3房連套房加衣帽間設計，另連457平方呎私人花園。

甫入單位為客廳，而玄關位置設

...

欄名 : 封面故事

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