1房佔供應逾5成 高座大部分連衣帽間 置業家居 2023/06/24 分享： 分享： 【戶型分析】HENLEY PARK由2幢高座住宅大樓，以及4幢低座住宅大樓組成，共提供740伙，單位間隔多元，由開放式至3房連套房加工作間，均可選擇，另設有特色戶，各戶型中以1房供應量最多，涉412伙 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 啟德近6年最平新盤 HENLEY PARK首推148伙 折實$518萬起 今日 啟德近6年最平新盤 HENLEY PARK首推148伙 折實$518萬起 新盤開價兩極 視乎同區供應 今日 新盤開價兩極 視乎同區供應 低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間 今日 低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間 PARK PENINSULA 5盤醞釀推售涉5,257伙 今日 PARK PENINSULA 5盤醞釀推售涉5,257伙 市區2新盤 明雋、傲華齊開價 低於$500萬入場 今日 市區2新盤 明雋、傲華齊開價 低於$500萬入場 你可能感興趣 啟德近6年最平新盤 HENLEY PARK首推148伙 折實$518萬起 今日 01:00 啟德近6年最平新盤 HENLEY PARK首推148伙 折實$518萬起 新盤開價兩極 視乎同區供應 今日 01:00 新盤開價兩極 視乎同區供應 低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間 今日 01:00 低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間 最新專欄文章 更多 啟德近6年最平新盤 HENLEY PARK首推148伙 折實$518萬起 今日 啟德近6年最平新盤 HENLEY PARK首推148伙 折實$518萬起 市區2新盤 明雋、傲華齊開價 低於$500萬入場 今日 市區2新盤 明雋、傲華齊開價 低於$500萬入場 PARK PENINSULA 5盤醞釀推售涉5,257伙 今日 PARK PENINSULA 5盤醞釀推售涉5,257伙 低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間 今日 低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間 新盤開價兩極 視乎同區供應 今日 新盤開價兩極 視乎同區供應 一手市場 HENLEY PARK