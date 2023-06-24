1房佔供應逾5成 高座大部分連衣帽間

【戶型分析】HENLEY PARK由2幢高座住宅大樓，以及4幢低座住宅大樓組成，共提供740伙，單位間隔多元，由開放式至3房連套房加工作間，均可選擇，另設有特色戶，各戶型中以1房供應量最多，涉412伙

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