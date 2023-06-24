PARK PENINSULA 5盤醞釀推售涉5,257伙

作為市區新盤供應重鎮的啟德區，除HENLEY PARK加入戰團，目前尚有5個新盤，共涉5,257伙已獲批售樓紙，意味可於短期內推售，令該區繼續成為新盤市場的焦點。

而可於短期推的啟德新盤中，全數位於

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