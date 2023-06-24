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市區2新盤 明雋、傲華齊開價 低於$500萬入場

置業家居 2023/06/24

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【同場加映】除HENLEY PARK開價外，近期市區盤亦接連出擊，其中，由佳明發展的土瓜灣明雋，於周三（21日）公布首張價單，涉及30伙，折實價由$378.56萬起，其呎價可謂重回同區4年前水平。

明雋

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欄名 : 封面故事

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