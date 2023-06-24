啟德近6年最平新盤 HENLEY PARK首推148伙 折實$518萬起 置業家居 2023/06/24 分享： 分享： 市區新盤成樓市焦點，啟德HENLEY PARK於周三（21日）公布首張價單，涉及148伙，折實價由$518.22萬起，為同區近6年以來最平新盤，低同區二手價逾半成出擊，並隨即開放示範單位，以及於短期內 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤開價兩極 視乎同區供應 今日 新盤開價兩極 視乎同區供應 低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間 今日 低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間 1房佔供應逾5成 高座大部分連衣帽間 今日 1房佔供應逾5成 高座大部分連衣帽間 PARK PENINSULA 5盤醞釀推售涉5,257伙 今日 PARK PENINSULA 5盤醞釀推售涉5,257伙 市區2新盤 明雋、傲華齊開價 低於$500萬入場 今日 市區2新盤 明雋、傲華齊開價 低於$500萬入場 你可能感興趣 新盤開價兩極 視乎同區供應 今日 01:00 新盤開價兩極 視乎同區供應 低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間 今日 01:00 低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間 1房佔供應逾5成 高座大部分連衣帽間 今日 01:00 1房佔供應逾5成 高座大部分連衣帽間 最新專欄文章 更多 市區2新盤 明雋、傲華齊開價 低於$500萬入場 今日 市區2新盤 明雋、傲華齊開價 低於$500萬入場 PARK PENINSULA 5盤醞釀推售涉5,257伙 今日 PARK PENINSULA 5盤醞釀推售涉5,257伙 1房佔供應逾5成 高座大部分連衣帽間 今日 1房佔供應逾5成 高座大部分連衣帽間 低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間 今日 低座D座地下B室連花園 實用面積627呎 3房連套房加衣帽間 新盤開價兩極 視乎同區供應 今日 新盤開價兩極 視乎同區供應 啟德 一手市場 HENLEY PARK 恒基