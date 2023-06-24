啟德近6年最平新盤 HENLEY PARK首推148伙 折實$518萬起

市區新盤成樓市焦點，啟德HENLEY PARK於周三（21日）公布首張價單，涉及148伙，折實價由$518.22萬起，為同區近6年以來最平新盤，低同區二手價逾半成出擊，並隨即開放示範單位，以及於短期內

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