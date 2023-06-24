二手膠着 拍賣場現超筍盤 置業家居 2023/06/24 分享： 分享： 雖然近期二手市況拉鋸，但物業拍賣場上仍然有不少低價物業放售，包括銀主盤、法院令單位，甚至事故單位等，為準買家提供額外選擇。有按揭界人士提醒，購入相關放盤之前，宜先細閱樓契等相關文件，而且有機會估價不足 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 鑽石山鳳德邨267呎 開價綠表$138萬 今日 鑽石山鳳德邨267呎 開價綠表$138萬 旺角長輝大廈1房 開價$160萬 今日 旺角長輝大廈1房 開價$160萬 樂建居「新版」私人參建居屋 2種發展模式 提速增供應 2023/06/17 樂建居「新版」私人參建居屋 2種發展模式 提速增供應 「Club Vis」及「Club Vim」 室內外設施應有盡有 2023/05/27 「Club Vis」及「Club Vim」 室內外設施應有盡有 12項工種獲滿分 留意窗戶唧膠【獲98分】 2023/05/27 12項工種獲滿分 留意窗戶唧膠【獲98分】 銀主盤 放盤 銀行 二手市場 拍賣