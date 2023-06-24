二手膠着 拍賣場現超筍盤

雖然近期二手市況拉鋸，但物業拍賣場上仍然有不少低價物業放售，包括銀主盤、法院令單位，甚至事故單位等，為準買家提供額外選擇。有按揭界人士提醒，購入相關放盤之前，宜先細閱樓契等相關文件，而且有機會估價不足

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