旺角長輝大廈1房 開價$160萬 置業家居 2023/06/24 分享： 分享： 單位：10樓1室 實用面積：193平方呎 間隔：1房 開價：$160萬（呎價：$8,290） 備註：單位連租約放售，內附企理裝修，叫價較市價約$270萬至$280萬，低約40.7%至42.9%。 單位提供：忠誠 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 鑽石山鳳德邨267呎 開價綠表$138萬 今日 鑽石山鳳德邨267呎 開價綠表$138萬 二手膠着 拍賣場現超筍盤 今日 二手膠着 拍賣場現超筍盤 樂建居「新版」私人參建居屋 2種發展模式 提速增供應 2023/06/17 樂建居「新版」私人參建居屋 2種發展模式 提速增供應 「Club Vis」及「Club Vim」 室內外設施應有盡有 2023/05/27 「Club Vis」及「Club Vim」 室內外設施應有盡有 12項工種獲滿分 留意窗戶唧膠【獲98分】 2023/05/27 12項工種獲滿分 留意窗戶唧膠【獲98分】 長輝大廈 二手市場 拍賣